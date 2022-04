Acontece Banrisul oferece desconto de até 90% em negociações de dívidas

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Na Campanha de Recuperação de Créditos, os descontos podem chegar em até 90% do valor das operações para pagamentos à vista. Foto: Banrisul A ocorrência foi registrada no prédio onde localiza-se a agência central do Banrisul e a sede da Corsan. (Foto: Divulgação) Foto: Banrisul

O Banrisul está oferecendo vantagens exclusivas para os clientes regularizarem seus débitos mais antigos (inadimplentes há mais de 180 dias). Na Campanha de Recuperação de Créditos, os descontos podem chegar em até 90% do valor das operações para pagamentos à vista. Os clientes têm acesso, ainda, a condições especiais para operações com entrada e saldo parcelado em até cinco parcelas.

A negociação de dívidas pode ser realizada nos seguintes canais: aplicativo Banrisul Digital – opção Resolva Dívidas em Atraso; no Portal de Solução de Dívidas (www.banrisul.com.br/renegocie), no WhatsApp pelo número 51 3215-1800; nos escritórios de negociação que prestam serviço ao Banco (www.banrisul.com.br/atendimento – empresas conveniadas listadas na opção Cobrança Administrativa de Dívidas); e também na rede de agências. As condições se aplicam de acordo com o tempo de atraso das dívidas e o estágio de cobrança das mesmas. A Campanha de Recuperação de Créditos é por tempo limitado.

