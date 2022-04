Acontece Presidente da Unimed Porto Alegre participa da inauguração do Espaço Unimed, em Brasília

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

Márcio Pizzato representou a cooperativa gaúcha no evento que debateu a evolução da saúde no Brasil. Foto: Unimed Porto Alegre

Na noite da última ça-feira (5), o presidente do Conselho de Administração da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato, esteve em Brasília para participar da inauguração do Espaço Unimed, que reuniu entidades e poder público para discutir a evolução da saúde no Brasil. “Estar presente em um evento que debate, de forma estratégica, temas importantes para gargalos do setor da saúde e que precisam de destaque entre os poderes público e privado fortalece o propósito da cooperativa de cuidar das pessoas”, afirmou Pizzato. Entre os presentes também estavam representantes dos três poderes: o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira; o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga; o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira; e o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins.

Durante o evento foi apresentada a Agenda Unimed Para Evolução da Saúde no Brasil, que propõe pautas com ênfase na busca de convergência entre os diversos agentes do setor, como a garantia e ampliação de acesso, a qualidade e a efetividade da assistência prestada às pessoas, a clareza na definição de direitos e obrigações, e a sustentabilidade da proteção social ofertada pelos planos de saúde. Além disso, a iniciativa visa promover a discussão a respeito da revisão e aprimoramento do marco regulatório da saúde suplementar, o estudo de novos modelos organizacionais e maior aporte de recursos para a saúde pública, bem como propor soluções que viabilizem o atendimento de áreas não alcançadas pelas políticas públicas tradicionais.

