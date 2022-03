Expodireto Cotrijal Banrisul promove ações para inovação do agronegócio na Arena Agrodigital na Expodireto

Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

A funcionária do Banrisul, Vanessa Moretto (ao centro), participou do painel Ecossistema de inovação e as ações que potencializam o agronegócio. Foto: Tiago Pereira

O Banrisul está presente com um estande na Arena Agrodigital, na Expodireto Cotrijal 2022, em Não-Me-Toque. No espaço, que conta com uma equipe especializada, é feita a demonstração das soluções financeiras voltadas às inovações no agronegócio, assim como das linhas de financiamento direcionadas para startups e para o ecossistema de inovação, e a divulgação do novo ciclo de aceleração do BanriTech.

A Arena Agrodigital é um ambiente de inovação que reúne iniciativas de tecnologias voltadas ao agronegócio, onde reúnem startups, hubs de inovação, empresas nacionais e internacionais, para apresentarem as soluções mais inovadoras do mercado. Este mesmo local possui um auditório para palestras simultâneas com especialistas do mercado, durante toda a feira.

Palestras do Banrisul

Neste espaço, na tarde de ontem (08), a funcionária do Banrisul, Vanessa Moretto, da Unidade de Produtos de Desenvolvimento e Microcrédito, participou de uma palestra junto ao FINEP e outras instituições do Estado, com o tema Ecossistema de inovação e as ações que potencializam o agronegócio. Ela ressaltou que o Banrisul está presente no financiamento de inovação há quase uma década. “O apoio do Banco se dá em todos os estágios da vida de uma empresa. Desde a aceleração de startups até aquelas que já estão em uma fase mais desenvolvida em relação aos seus produtos. O segundo ciclo do BanriTech em 2022, o NAVI – com inteligência artificial – e a nossa presença no Instituto Caldeira reforçam esse compromisso”, frisou. “O Banrisul está inserido em um hub de inovação robusto e proporcionamos a integração entre as nossas soluções financeiras, os clientes, as universidades e as oportunidades de mercado”, destacou Vanessa Moretto.

Já nessa quarta-feira (09), às 17h, também na Arena Agrodigital, irá ocorrer a palestra BanriTech – Aceleração de Startups, que será transmitida pelo site https://expodiretodigital.com.br.

