Por Redação O Sul | 10 de março de 2022

A Casa da Família Cotrijal é um local de acolhimento, tendo à disposição água, café, mesas e cadeiras. Foto: Cotrijal

Após conhecer o que há de novidade, conhecimento e tecnologia na Expodireto 2022, o associado tem um espaço para descansar e também confraternizar. A Casa da Família Cotrijal, localizada próxima ao acesso principal do parque, ao lado das bandeiras e do estande da Produção Vegetal, é um local de acolhimento, tendo à disposição água, café, mesas e cadeiras.

Uma programação especial foi organizada para contemplar quem visita o local. A exposição “Um Novo Olhar” traz as imagens vencedoras do concurso fotográfico promovido pela Cotrijal para comemorar os 64 anos da cooperativa e também outras fotos que foram selecionadas, tanto na categoria artística como histórica.

Além de ser um espaço de relacionamento com o quadro social, a organização pensou em oferecer conteúdo informativo. Na ça-feira (8), aconteceu a Roda de Conversa abordando o tema “Empreendedorismo na agricultura familiar”, onde duas mulheres agricultoras compartilharam suas histórias inspiradoras.

Tradicionalmente, os conselheiros de administração e fiscais, os líderes/delegados de núcleos e as integrantes do Comitê de Mulheres estão presentes e interagem com os associados. A Casa da Família Cotrijal foi criada no ano de 2009 e a estrutura física inaugurada em 2014.

A Cotrijal, que é a promotora da Expodireto, atualmente está presente em 53 municípios, com 82 unidades e um quadro social que soma 18.668 associados, além de 2,7 mil colaboradores.

