Por Redação O Sul | 5 de março de 2023

Instituição espera superar a marca de R$ 500 milhões em negócios durante a Expodireto Cotrijal 2023. (Foto: Arquivo/Banrisul)

O Banrisul espera superar a marca de R$ 500 milhões em negócios durante a Expodireto Cotrijal de 2023, que começa nesta segunda-feira (6) e prossegue até o fim da semana na cidade de Não-Me-Toque (Noroeste gaúcho). O foco da instituição será apoiar os produtores rurais gaúchos em compras de máquinas e equipamentos, bem como sistemas de irrigação, correção de solos e geração de energias renováveis.

Para alcançar essa meta, a direção do banco estatal reservou recursos em linhas de investimentos com subvenção do Tesouro Nacional para ofertar especificamente durante o evento, modalidade que está escassa em outras instituições que receberam recursos equalizáveis nesta safra. O banco não revelou o montante. Programas com recursos próprios também terão taxas especiais no evento.

O banco também aposta no apetite dos produtores por financiamentos com condições diferenciadas, apesar da seca que afeta grande parte do Estado. Na primeira metade desta safra 2022/23, o Banrisul já desembolsou quase 70% do crédito programado para toda temporada. A previsão é conceder R$ 7 bilhões até o fim de junho, em mais de 50 mil operações.

Resultados

No período de julho a dezembro do ano passado, o Banrisul emprestou R$ 4,64 bilhões em crédito rural, montante que representou uma alta de 75,7% em relação aos R$ 2,64 bilhões aplicados nos seis primeiros meses de 2021. Nas linhas do Pronaf, o crédito chegou a R$ 1,32 bilhão na primeira metade do Plano Safra ou 131% a mais do que as aplicações que realizou no mesmo período da temporada anterior (R$ 570 milhões). O resultado ultrapassou o desempenho da modalidade em toda a safra 2021-22 (R$ 1,04 bilhão).

No Pronamp, o banco liberou R$ 1,59 bilhões no período de julho a dezembro, montante 120% maior que os R$ 720 milhões desembolsados na primeira metade da safra 2021/22 e quase o dobro do desempenho do ciclo inteiro, que ficou em R$ 810 milhões. Para os demais produtores, empresas e cooperativas, o banco destinou R$ 1,73 bilhão, ou 28% a mais que os financiamentos dessa modalidade no mesmo período da safra anterior (R$ 1,35 bilhão).

A carteira de crédito rural do Banrisul atingiu R$ 7,9 bilhões no quarto trimestre de 2022, um crescimento de 62,9% em relação a dezembro de 2021. “O agronegócio é um setor estratégico para o desenvolvimento e a economia do nosso Rio Grande”, disse o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho.

O banco estatal gaúcho diz que está atento aos efeitos da estiagem, que mais uma vez gera prejuízos aos agricultores e pecuaristas do Estado. “Mais de 80% do Proirriga [programa de apoio à instalação de sistemas de irrigação] do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) foi contratado pelo Banrisul. Também disponibilizamos opções para nossos clientes com funding próprio”, disse o diretor de Crédito, Osvaldo Lobo Pires.

(Marcello Campos)

