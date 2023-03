Política “Não veio um Lula Mandela, veio um Lula anti-Bolsonaro”, diz senador do PSDB

Por Redação O Sul | 6 de março de 2023

"Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas", afirmou o político. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil "Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas", afirmou o político. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Depois de apoiar publicamente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição presidencial do ano passado e atuar como um dos principais interlocutores entre PT e PSDB em diversos momentos da política brasileira, o empresário e agora ex-senador Tasso Jereissati está frustrado com os rumos do Palácio do Planalto.

“Estou muito surpreso. Eu não esperava que o Lula e sua equipe viessem nessa linha radical de política econômica”, afirmou o tucano, referindo-se aos embates do governo com o Banco Central. Aos 74 anos, o ex-governador do Ceará e ex-presidente do PSDB não disputou as últimas eleições e hoje tem um assento na Executiva Nacional da legenda.

“Não é radical só pelo fato de ser de esquerda, que tem propostas boas, mas pelas ideias ultrapassadas, vencidas e que já foram testadas. É radical também pelo tom da agressividade. Esse embate com o Banco Central é inteiramente desnecessário.”

Jereissati também citou o tom conciliador do Ministro da Fazenda, no entanto, figura solitária no governo. “Por outro lado, o (Fernando) Haddad (ministro da Fazenda) traz alguma moderação. Mas o conjunto traz uma linha agressiva que volta atrás em conquistas de outros governos, do (Michel) Temer e até do Lula”, afirmou.

E continua: “Não foi uma vitória nem uma derrota total do Haddad [reoneração dos combustíveis]. O que a gente vê são coisas improvisadas e contraditórias. Criaram um imposto novo sobre exportação de petróleo, o que é uma incoerência total para quem diz que está tendo como prioridade a reforma tributária. Um dos pilares da reforma tributária é a desoneração total das exportações. É incentivar as exportações, e não onerar. Ir na direção contrária pode causar uma série de desequilíbrios. Há uma insegurança jurídica muito grande”.

