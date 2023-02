Rio Grande do Sul Banrisul registra lucro de R$ 251,1 milhões, aumento de 82%, com foco no crédito rural

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Os dados foram divulgados nesta quinta, na apresentação do balanço financeiro da instituição. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No último trimestre de 2022, o Banrisul registrou lucro líquido de R$ 251,1 milhões, um aumento de 82,1% frente ao trimestre anterior, com rentabilidade de 10,9% sobre o patrimônio líquido. Já o lucro líquido ajustado em 2022 atingiu R$ 780,8 milhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (16), na apresentação do balanço financeiro da instituição.

Segundo a diretoria do banco, os resultados refletem o crescimento da margem financeira, o aumento das receitas de prestação de serviços e tarifas bancárias e o incremento na carteira de crédito, que alcançou, em dezembro de 2022, R$ 49,1 bilhões. O montante é 19,7%, ou R$ 8,1 bilhões, superior ao mesmo período de 2021. Os destaques na evolução da carteira foram o agronegócio, o crédito comercial para pessoa física e jurídica, o comércio exterior e o financiamento imobiliário.

Foco no agro e na sustentabilidade

Produto em maior evidência, a carteira de crédito rural atingiu R$ 7,9 bilhões, um crescimento de 62,9% em relação a dezembro de 2021. Durante todo o Plano Safra 2022/2023, o Banrisul vai disponibilizar cerca de R$ 7 bilhões em crédito para mais de 50 mil produtores rurais, sendo que 66% desse volume já foi concedido até o fim do ano passado.

Criados com o objetivo de ampliar o alcance do banco com atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira, os Espaços Agro Banrisul também foram pauta no levantamento. Os ambientes vêm sendo inaugurados desde 2021 e já estão presentes nas cidades de Santo Ângelo, Cruz Alta, Passo Fundo, Bagé, Santana do Livramento, Ijuí e Carazinho. Este ano, está prevista a abertura de mais 10 Espaços.

No balanço, foi ressaltado ainda o início da implementação do projeto de migração do consumo de energia para uma fonte 100% renovável, que teve início com 100 agências aderindo ao Mercado Livre de Energia, com a finalização prevista para o ano que vem. A ação começou no terceiro trimestre de 2022, quando foi lançado um edital para a compra de energia de fonte 100% renovável, iniciativa que, além do reflexo ambiental e climático positivo, prevê proporcionar uma economia aproximada de R$ 47 milhões até 2031.

De acordo com o presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, as novas prioridades do banco foram refletidas através do rebranding da marca, a principal ação institucional realizada em 2022. “Mostramos aos nossos clientes e à sociedade tudo aquilo que o Banrisul está se tornando, um banco tecnológico, inclusivo, inovador e sustentável”, defendeu. Para 2023, as perspectivas envolvem ainda a expansão da carteira de crédito e a reprecificação do portfólio da entidade para o crescimento da margem de lucro.

