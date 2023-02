Porto Alegre Situação de emergência em Porto Alegre é reconhecida pelo governo

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Situação de emergência em Porto Alegre foi decretada por causa da estiagem Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (16), a Portaria Nº 723, de 14 de fevereiro de 2023, que reconhece a situação de emergência em Porto Alegre, por causa da estiagem, como descrito no Formulário de Informações do Desastre.

O processo foi homologado pelo Governo do Estado e enviado para a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, para o reconhecimento em esfera federal, conforme Decreto Nº 56.889, de 10 de fevereiro.

O titular da pasta responsável pela produção primária na Capital e secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, explica que a prefeitura já implementou ações para amenizar os danos dos produtores rurais, mas aguarda apoio dos governos estadual e federal.

“Estamos fazendo o levantamento real das perdas e temos algumas medidas para implementar com recursos próprios, mas o município é limitado. Esperamos contar com apoio do Estado e da União para atender de forma mais ampla os produtores”, afirma.

Cadastro para acessar ações de enfrentamento à estiagem

Na terça-feira (14), a Governança lançou a abertura do cadastro dos produtores rurais atingidos pela estiagem, para execução de ações mitigatórias em razão da situação de emergência nas áreas de produção primária afetadas, conforme o Decreto Municipal 21.852 .

Os interessados poderão se habilitar para o uso de máquinas na limpeza e construção de açudes e de tanques de retenção de água, com a finalidade de minimizar os efeitos da falta de chuvas. O Comunicado consta no Diário Oficial de Porto Alegre desta quarta-feira (15).

Basta acessar as orientações disponibilizadas no site da Governança, encaminhar formulário preenchido e assinado, anexando os documentos solicitados, pelo e-mail indicado, até o dia 24 de fevereiro de 2023.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/situacao-de-emergencia-em-porto-alegre-e-reconhecida-pelo-governo/

Situação de emergência em Porto Alegre é reconhecida pelo governo