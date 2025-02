Rio Grande do Sul Banrisul registra lucro líquido de mais de R$ 280 milhões no quarto trimestre de 2024

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

O crédito comercial, maior segmento da carteira do Banrisul, atingiu R$ 37,8 bilhões. Foto: Divulgação O crédito comercial, maior segmento da carteira do Banrisul, atingiu R$ 37,8 bilhões. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Banrisul encerrou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 284 milhões, uma queda de 6,57% em relação ao mesmo período de 2023, mas um avanço de 44% na comparação com o terceiro trimestre. No acumulado do ano, o lucro líquido somou R$ 916 milhões, crescimento de 5,2% frente a 2023.

O retorno sobre o patrimônio líquido ajustado (ROE) recuou para 11% em dezembro de 2024, ante 12,7% no mesmo trimestre do ano anterior. Apesar disso, avançou em relação aos 7,8% registrados no terceiro trimestre.

A carteira de crédito totalizou R$ 62 bilhões em dezembro, com alta de 15,6% em 12 meses e de 7,6% frente ao trimestre anterior. Segundo o banco, o avanço foi impulsionado pelo crescimento nos saldos de crédito comercial, crédito rural, financiamentos de longo prazo e operações de câmbio.

O crédito comercial, maior segmento da carteira do Banrisul, atingiu R$ 37,8 bilhões, representando 60,9% do total das operações de crédito.

A receita com prestação de serviços somou R$ 543 milhões no quarto trimestre, avanço de 4,8% em 12 meses e de 2,7% na comparação trimestral. O resultado foi impulsionado pelo crescimento das receitas com cartões de crédito, após a reclassificação dos ganhos com intercâmbio, antes contabilizados em outras receitas operacionais. O banco também destacou a contribuição do Banrisul Pagamentos para o desempenho da linha.

A margem financeira atingiu R$ 1,689 bilhão no quarto trimestre, crescimento de 14,4% em relação ao mesmo período de 2023 e de 9,9% ante o terceiro trimestre.

As despesas com provisões para devedores duvidosos somaram R$ 324,9 milhões no período, alta de 49,9% na comparação anual e de 8,5% frente ao trimestre anterior. O Banrisul atribui o aumento à reclassificação de créditos, à provisão adicional para crédito consignado e ao crescimento da carteira de crédito, em um cenário de redução das operações em atraso.

O índice de inadimplência acima de 90 dias recuou para 1,73% no quarto trimestre, ante 1,95% no mesmo período de 2023 e 2,08% no terceiro trimestre.

O patrimônio líquido do banco fechou dezembro em R$ 10,257 bilhões, avanço de 7,7% em relação a dezembro de 2023 e de 1,5% frente a setembro de 2024. Já o total de ativos atingiu R$ 147,4 bilhões, crescimento de 17,9% em 12 meses e de 3,8% no trimestre.

