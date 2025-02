Brasil Força Aérea Brasileira abate avião venezuelano que entrou clandestinamente no espaço aéreo do Brasil

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após a interceptação com tiros, a aeronave caiu em uma área de floresta nas proximidades de Manaus (AM). Foto: Divulgação/FAB Após a interceptação com tiros, a aeronave caiu em uma área de floresta nas proximidades de Manaus (AM). (Foto: Divulgação/FAB) Foto: Divulgação/FAB

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Força Aérea Brasileira (FAB) abateu um avião venezuelano suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A aeronave entrou ilegalmente no espaço aéreo brasileiro e desobedeceu às ordens de pouso forçado.

Após a interceptação com tiros, o avião caiu em uma área de floresta nas proximidades de Manaus (AM). De acordo com a corporação, a medida é utilizada como último recuso, após a aeronave descumprir todos os procedimentos estabelecidos e continuar o voo ilícito. O caso ocorreu na terça-feira (11).

Dois homens que pilotavam a aeronave foram encontrados mortos. Durante a operação, realizada em conjunto com a Polícia Federal (PF), os agentes localizaram um carregamento de drogas dentro do avião, cuja quantidade ainda está sendo avaliada.

Segundo a FAB, a aeronave não tinha identificação e foi detectada invadindo o espaço aéreo brasileiro. Diante disso, foram iniciadas “medidas de averiguação” para identificar sua procedência. Os procedimentos adotados seguem o Decreto nº 5.144, de 2004, que regulamenta a chamada “Lei do Abate”.

Os militares ordenaram que o avião alterasse a rota e pousasse em um aeródromo na região amazônica. Como não houve resposta, tiros de aviso foram disparados. Após a continuidade do voo irregular, a FAB classificou a aeronave como “hostil” e aplicou o Tiro de Detenção (TDE), recurso extremo utilizado para impedir a continuidade do voo ilícito.

“Não atendendo aos procedimentos coercitivos descritos no Decreto nº 5.144, a aeronave foi classificada como hostil e, dessa forma, submetida ao Tiro de Detenção (TDE), que consiste no disparo de tiros, com a finalidade de impedir a continuidade do voo. Essa medida é utilizada como último recurso, após a aeronave interceptada descumprir todos os procedimentos estabelecidos e forçar a continuidade do voo ilícito”, informou a FAB.

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/forca-aerea-brasileira-abate-aviao-venezuelano-que-entrou-clandestinamente-no-espaco-aereo-do-brasil/

Força Aérea Brasileira abate avião venezuelano que entrou clandestinamente no espaço aéreo do Brasil

2025-02-12