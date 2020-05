Acontece Banrisul registra lucro líquido de R$ 257,5 milhões no 1º trimestre de 2020

12 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução/Banrisul)

O Banrisul divulgou na manhã desta terça-feira (12), um lucro líquido de R$ 257,5 milhões, neste primeiro trimestre de 2020, o que apresenta uma queda de 19,5% em relação ao mesmo período de 2019. O retorno ajustado anualizado foi de 13,6% sobre o patrimônio líquido médio.

O desempenho no período reflete, especialmente, a redução da margem financeira e o maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, além de, por outro lado, o aumento das receitas de tarifas e serviços, a contenção das despesas administrativas, bem como consequente menor volume de Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,1 bilhões em março de 2020, aumento de 9,5% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 83,3 bilhões em março de 2020, crescimento de 6,9% em relação ao registrado em março de 2019, ampliação proveniente do incremento nos depósitos em geral. Os recursos captados e administrados registraram saldo de R$72,6 bilhões em março de 2020, avanço de 6,9% em relação ao mesmo mês de 2019.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$36,2 bilhões em março de 2020, evolução de 5,5% nos 12 meses. O desempenho é resultado, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$27,7 bilhões, aumento de 6,5% em um ano.

O crédito comercial pessoa física, refletindo a estratégia de negócios do Banrisul, apresentou crescimento de 8,2% nos 12 meses, alcançando R$21,6 bilhões em março de 2020.

Acompanhando as medidas da sociedade para conter o avanço do Covid-19, o Banrisul passou a adotar ações para contribuir na manutenção da atividade econômica e anunciou várias medidas de apoio ao cliente. O Banrisul disponibilizou recursos de R$14 bilhões em crédito pré-aprovado para as pessoas físicas; micro, pequenas e médias empresas; aumentou de forma automática em 10% o limite do Banricompras, que possibilita mais poder aquisitivo para as pessoas realizarem o pagamento de suas compras; e para as micro, pequenas e médias empresas que já tomaram os seus limites de crédito, o Banco ofereceu 10% de limite extra.

O Banrisul, referente à prorrogação dos vencimentos de dívidas de operações de crédito já existentes, desenvolveu portfólio de produtos voltados ao reparcelamento das dívidas de curto prazo, com destaque para as modalidades de crédito geral, imobiliário, agronegócio, desenvolvimento e limites.

Canais Digitais

O Banrisul segue firme a sua transformação digital com o intuito de oferecer ao cliente sempre a melhor experiência. Nesse sentido, os canais digitais do Banco continuam em constante evolução, representando 61,3%, das operações realizadas pela instituição no primeiro trimestre de 2020, considerando todos os canais disponíveis, frente aos 53,7% do mesmo período de 2019.

Nos três primeiros meses de 2020, os canais de Internet Banking – Home e Office Banking – e Mobile Banking – Minha Conta, Afinidade e Office, acessados por meio do app Banrisul Digital – tiveram 80,9 milhões de acessos, 34,8% superior ao mesmo período de 2019, equivalendo a uma média de cerca de 900 mil acessos diários. O total de operações feitas nesses canais apresentou incremento de 5,0%, sendo que a quantidade de transações financeiras aumentou 20,8% e o volume transacionado cresceu 10,7%, comparados ao mesmo período de 2019.

Os canais digitais se tornam ainda mais relevantes no atual momento de pandemia, pois são o principal canal para manter o relacionamento com os clientes. No período, ocorreu a implantação dos serviços para repactuação de dívidas de diversas linhas de crédito, a disponibilização do serviço de bloqueios no menu principal e a majoração dos limites nos canais Minha Conta, Afinidade e Office do aplicativo Banrisul Digital.

Vero

A rede de adquirência Vero encerrou o mês de março de 2020 com 145,3 mil estabelecimentos credenciados ativos com transações nos últimos 12 meses, 3,4% superior ao apurado ao final de março de 2019. De janeiro a março de 2020, foram realizadas 82,1 milhões de transações com cartões de débito e crédito, alta de 1,4%. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$7,3 bilhões, expansão de 3,8% frente ao primeiro trimestre de 2019.

Cartões de Crédito

O Banrisul encerrou o mês de março de 2020 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa, 6,4% acima do registrado ao final do mesmo mês de 2019. No primeiro trimestre de 2020, foram feitas 20,9 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$1,7 bilhão, crescimento de 16,1% e 15,9%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Seguridade

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e capitalização atingiu, nos primeiros três meses de 2020, R$524,8 milhões, crescimento de 58,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais alcançaram R$76,0 milhões no primeiro trimestre de 2020, com evolução de 6,5% em comparação com o mesmo período de 2019. Em março de 2020, as operações ativas de seguridade totalizaram 2,5 milhões de contratos, o que representa aumento de 6,5% nos doze meses.

