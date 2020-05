Economia Banrisul registra lucro líquido de R$ 257,5 milhões no primeiro trimestre

12 de Maio de 2020

O Banrisul registrou, no primeiro trimestre deste ano, lucro líquido de R$257,5 milhões. O valor é 19,5% inferior ao verificado no mesmo período de 2019, segundo dados divulgados nesta terça-feira (12).

O desempenho no período reflete, especialmente, a redução da margem financeira e o maior fluxo de despesa de provisão para perdas de crédito, além de, por outro lado, o aumento das receitas de tarifas e serviços, a contenção das despesas administrativas, bem como consequente menor volume de Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.

O patrimônio líquido do banco atingiu R$ 8,1 bilhões em março, o que representa um aumento de 9,5% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 83,3 bilhões em março, crescimento de 6,9% em relação ao registrado no mesmo mês de 2019, ampliação proveniente do incremento nos depósitos em geral. Os recursos captados e administrados registraram saldo de R$ 72,6 bilhões em março de 2020, avanço de 6,9% em relação ao mesmo mês de 2019.

Crédito

A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,2 bilhões em março, evolução de 5,5% nos 12 meses. O desempenho é resultado, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 27,7 bilhões, uma elevação de 6,5% em um ano.

O crédito comercial pessoa física, refletindo a estratégia de negócios do Banrisul, apresentou crescimento de 8,2% em 12 meses, alcançando R$ 21,6 bilhões em março de 2020.

Vero

A rede de adquirência Vero encerrou o mês ço com 145,3 mil estabelecimentos credenciados ativos com transações nos últimos 12 meses. O número é 3,4% superior ao apurado ao final ço de 2019.

Cartões de crédito

O Banrisul encerrou o mês ço com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa, 6,4% acima do registrado no final do mesmo mês de 2019.

