Banrisul vai acelerar 30 startups de seis estados brasileiros até setembro

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

Participaram do evento virtual de abertura do 2º ciclo do BanriTech, da esquerda para a direita: presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho; diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banco, Jorge Krug; diretor de Crédito da instituição, Osvaldo Lobo Pires; gestor de Relacionamento e Negócios da PUCRS, Leandro Pompermaier; analista da Gerência de Tecnologias de Aprendizagem do Banrisul, Gabriella Azevedo; e a CEO da iUPay, Ariane Pelicioli. Foto: Divulgação/Banrisul Foto: Divulgação/Banrisul

O Banrisul deu início nesta terça-feira (19) ao seu segundo ciclo de aceleração de startups – o BanriTech – com 30 jovens empresas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Sergipe. Até setembro deste ano, serão oferecidas mentorias exclusivas com a rede de executivos do Banco e do Tecnopuc, parceiro da iniciativa. As startups, selecionadas em edital, também terão contato com potenciais investidores e especialistas de mercado.

“Somos uma instituição financeira conectada com o hub de inovação do Sul, mas que se abre para outras regiões do País por acreditar que não existem fronteiras para o conhecimento tecnológico. Além do Open Banking, estamos atentos ao agronegócio, ao relacionamento com os clientes e ao movimento ligado à sustentabilidade. Não há avanço na economia sem as pessoas e a inovação. Esses são dois pilares fortes do Banrisul”, destaca o presidente Cláudio Coutinho.

O BanriTech foi criado em 2021, tem assessoria técnica do Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc) e é destinado a startups que possuam faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Um evento virtual marcou a abertura do segundo ciclo de aceleração, com a presença da diretoria do Banco, do gestor de Relacionamento e Negócios da PUCRS, Leandro Pompermaier; da CEO da iUPay – uma das startups finalistas do 1º BanriTech – Ariane Pelicioli, além de mentores e gestores das empresas.

Agronegócio e serviços financeiros são destaque

Das startups escolhidas por meio de edital, nove são da área de agronegócio, oito atuam em serviços financeiros, quatro em relacionamento com o cliente, duas em governos e sete em outros segmentos. As empresas são: aDoc, Agrare Gestor Rural, Agricon Business, Alana AI, Aqualuffa, AVANT Solar, Bank2B, BEMP, Bulzai, By Crop, Bybnk, ClickCompiliance, Flixpet Plataformas Digitais, Green Next, GreenMotor, HappyTrack, Igapó, InvestPlay, M2D1 Inovações e Tecnologia, n2, NordMoney, OpTime Rotas, Privacy Tools, ProspectaBio, Rematefy, SIGA TI, Smarti, SwitchPay, TrackCash e TUO Digital Bank.

De acordo com o diretor de Tecnologia da Informação e Inovação do Banrisul, Jorge Krug, o conhecimento produzido nesse ecossistema de inovação é primordial para aprimorar os serviços das instituições financeiras. “Temos que fazer uso desse modelo, de uma forma adequada à realidade dos nossos quatro milhões de clientes e dos nossos nove mil colaboradores, para que haja um processo de evolução e de transformação, com segurança, consistência e agilidade”, ressalta.

Para o diretor de Crédito do Banco, Osvaldo Lobo Pires, o BanriTech fortalece o ritmo de transformação ao qual a instituição já aderiu. “O segundo ciclo vem com uma nova pegada. A participação dos mentores, que são os nossos executivos, é um diferencial que permite que essas soluções das startups sejam utilizadas pelo próprio Banrisul. Por outro lado, as jovens empresas conseguem ter acesso ao crescimento que elas merecem, por meio de fundos de investimento, mentorias e networking”, aponta.

As informações oficiais sobre o 2º ciclo de aceleração do BanriTech podem ser consultadas no site do Banrisul. A divulgação das três grandes vencedoras ocorrerá em um Pitch Day, no dia 28 de setembro de 2022.

