Acontece LGPD: entenda a Lei de Geral de Proteção de Dados

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2022

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigência desde 2020, trouxe diversas transformações em diferentes setores e serviços, representando um marco na regulamentação sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil. Foto: Reprodução

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em vigência desde 2020, trouxe diversas transformações em diferentes setores e serviços, representando um marco na regulamentação sobre o tratamento de dados pessoais no Brasil, tanto em meios físicos quanto em plataformas digitais. Buscando a criação de um cenário de segurança jurídica, com a padronização de regulamentos e práticas para promover a proteção aos dados pessoais.

Para você entender sua aplicação e normas, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL/RS) em parceria com o Conselho de Relações do Trabalho (Contrab) da FIERGS, promove o curso Entendendo LGPD: aspectos gerais e práticos. O participante estará apto a identificar os conceitos e conteúdos relacionados à proteção de dados, e verá noções básicas práticas para estruturação da implantação da Lei Geral de Proteção de Dados.

Cronograma:

03/05: AULA 1 | Conceitos da Legislação; Fundamentos e Princípios norteadores da proteção de dados pessoais e Bases Legais para o tratamento de dados pessoais e de dados pessoais sensíveis. Com Rosangela Benetti e Eliana Herzog

05/05: AULA 2 | Papel, competências e requisitos para o Encarregado de Dados (DPO) e o Comitê ou Grupo de Trabalho de Proteção de Dados. Com Ana Cristina Quevedo e Daniele Schaurich

10/05: AULA 3 | Mapeamento de Dados (Inventário; Fluxo; Higienização) e Relatório, com Ana Cristina Quevedo e Daniele Schaurich

12/05: AULA 4 | ANPD e Vazamento de Dados: como proceder, com Renata Kerkhoff

17/05: AULA 5 | LGPD aplicada ao RH, com Alessandra Lucchese

19/05: AULA 6 | LGPD aplicada a Contratos, com Ana Caroline Braun

24/05: AULA 7 | LGPD aplicada ao Marketing e e-commerce, com Regis Bronzatti

26/05: AULA 8 | LGPD aplicada a Tecnologia da Informação, com André Mazeron

31/05: AULA 9 | LGPD e Compliance, com Eliana Herzog

02/06: AULA 10 | Noções básicas para construção de Políticas Específicas em Proteção de Dados: Privacidade de Dados; uso da Internet para colaboradores e terceiros; BYOD; Acesso Remoto para colaboradores e terceiros; Transferência internacional de dados; segurança de documentos físicos. Com Alessandra Lucchese e Eliana Herzog

O curso tem duração de 10 encontros, com aulas duas vezes por semana.

As aulas são virtuais, ao vivo e interativas

Datas: de 03/05/2022 a 02/06/2022, terças e quintas, das 9h às 12h

Duração: 30 horas

Inscrições:

Associados CIERGS/FIERGS: 5x R$ 170,00

Público Geral: 5x R$ 200,00

Informações:

Telefone: (51) 3347.8690

Whatsapp: (51) 99273.8597

E-mail: prepostos@ielrs.org.br

