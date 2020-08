O dia de sol no Rio levou Bárbara Borges e os filhos a pularem logo cedo da cama para curtir o dia de praia em Copacabana, no Rio de Janeiro. A atriz, que pintou os fios de rosa recentemente, compartilhou o clique em que aparece com o novo look ao lado dos pequenos tomando sorvete em uma canga estendida nas areias do mar.

Nos comentários, muitos fãs questionaram se a quarentena já tinha acabado na cidade carioca. “Não acredito que o pessoal vai para praia, sem máscara, como se a pandemia tivesse acabado”, condenou uma seguidora. “A praia está liberada? Nada contra o a favor de quem vai. Cada uma faz a sua parte”, opinou outra.

Após a repercussão com a foto, a atriz fez uma nova postagem, desta vez de máscara, para deixar claro seu posicionamento em relação à pandemia do novo coronavírus. “Essa foto com máscara é pra reforçar o meu posicionamento em relação à pandemia: a pandemia é coisa séria e é nossa responsabilidade seguir todos os protocolos de segurança, por nós e por todos😷 Postei hoje uma foto na praia com meus filhos e recebi mensagens de questionamentos se a pandemia havia acabado e muitos julgamentos e por isso acho necessário escrever a respeito”, iniciou ela.

Na sequência, ela explicou que foi cedo à praia com a família obedecendo os protocolos de segurança. “Eu, meu marido e meus filhos estamos em casa desde que foi declarada a pandemia. Vivemos o isolamento dentro do nosso apartamento com duas crianças cheias de energia e só saímos com as crianças pra ir na casa da minha mãe, que também está em isolamento e que mora a 5 minutos da minha casa, e pra levá-los à praia bem cedo num esquema que já falei inclusive em outro post que é tipo “vai e volta/ pá pum”, o suficiente para as crianças, e nós também, gastarmos energia e renovarmos a energia no contato com a natureza que nos faz tão bem. Escolhemos ir cedo à praia pra justamente evitar possível aglomeração que costuma ter mais tarde. Saímos de casa de máscaras e na foto que postei hoje estávamos tomando picolé por isso estamos sem máscara naquele momento. Ficamos totalmente isolados e flexibilizamos raríssimas vezes a partir de Julho pra amenizar os sintomas de ansiedade e frustração, principalmente por parte dos nossos filhos que não compreendem bem o porquê não podem mais sair, passear ou encontrar os amiguinhos”.

Para finalizar, Bárbara disse que entende as críticas, mas que tenta sempre ser verdadeira com os fãs. “Eu compreendo algumas das críticas que recebi porque reconheço os meus privilégios diante de tantas realidades. Mas o que mais prezo na minha vida é a honestidade, palavras e ações alinhadas. Não vivo uma hipocrisia, vivo a vida real com autorresponsabilidade. Cada um sabe “onde o calo tá apertando” com essa situação desafiadora que nós todos estamos vivendo. Não tem sido fácil mesmo. Sigo junto com a minha família aprendendo a viver essa nova realidade🙏🏼Como tem sido pra vocês essa nova realidade? Principalmente quem tem crianças em casa. Alguém aí que não tenha saído nenhum dia de casa até hoje? Como fazem com as crianças? “