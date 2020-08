Família do jogador já com a camisa do Chelsea. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O zagueiro Thiago Silva deixou o Paris Saint-Germain após oito temporadas e acertou com o Chelsea por um ano. O defensor de 35 anos não teve o vínculo renovado com o clube francês e aceitou o desafio de jogar na Premier League. Nas redes sociais, o jogador agradeceu o apoio da família na decisão.

“Nada é tão importante quanto a família, e se vocês estão comigo, eu me sinto seguro. Obrigado pelo companheirismo Belle Silva e aos meus filhos, Isago e Iago, que mesmo pequenos e sem entender o quanto me dão forças para ir além”, escreveu o zagueiro.

Thiago Silva acertou com o Chelsea por uma temporada com opção de renovar por mais um ano. No PSG, o zagueiro conquistou sete títulos do Campeonato Francês, seis Copas da França e cinco Copas da Liga da França.

Técnico

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, ficou satisfeito com a aquisição do zagueiro Thiago Silva para o plantel do clube. Em declarações ao site oficial do time, o inglês esbanjou admiração pelo brasileiro, citou as qualidades do defensor e ressaltou a liderança do ex-capitão do Paris Saint-Germain e seleção brasileira. “Nós temos um plantel relativamente jovem, nós vimos no último ano. Houve jogos em que eu estava pedindo mais voz e um pouco mais de liderança e ele trouxe isso naturalmente de imediato”, disse Lampard.

O treinador dos Blues estava buscando reforços para o setor defensivo que falhou em diversas ocasiões na última temporada. Além de Thiago Silva, o clube contratou Malang Sarr, do Nice, mas que pode ser emprestado. O brasileiro é o grande reforço da defesa e irá buscar fazer seus primeiros jogos no futebol inglês a partir de setembro.

Férias

Após curtir praias paradisíacas na Grécia, com diárias de R$ 7 mil, Belle Silva e Thiago Silva elevaram as despesas para a segunda parte das férias do jogador. A família do capitão Silva está em Porto Cervo, na Sardenha, região turística italiana com praias de tirar o fôlego. Por lá, eles alugaram uma vila com vista total do mar pela qual estão pagando cerca de R4 10 mil por dia. Belle e Thiago ficarão dez dias no balneário.

Belle aproveitou sua chegada para mostrar parte da enorme vila de casas que alugou. “Isso aqui é um labirinto. Lá para baixo é tudo nossa casa. Essa que será nossa por dez dias”, mostrou ela para seus seguidores ao gravar um stories. A casa principal tem vários quartos e possui arquitetura inspirada no design mouro.

Em novas postagens nas redes sociais, a esposa do zagueiro brasileiro também falou do Chelsea, com quem Thiago Silva assinou contrato por uma temporada. Ela mostrou confiança no novo capítulo da carreira.

“Agora que meu marido trabalha no Chelsea, é o melhor clube do mundo para mim. Amo o Chelsea. Nós vamos vencer a Champions no ano que vem”, comentou Isabelle, em declarações publicadas também pelo jornal Le Parisien.