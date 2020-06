Celebridades Bárbara Evans remove pintas do corpo para biópsia: “Ver se é preocupante”

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Modelo decidiu fazer um novo mapeamento das pintas de seu corpo e, por isso, precisa retirá-las para encaminhar para a biópsia Foto: Reprodução/Instagram Modelo decidiu fazer um novo mapeamento das pintas de seu corpo e, por isso, precisa retirá-las para encaminhar para a biópsia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bárbara Evans está passando por um procedimento cirúrgico. Recém-casada com Gustavo Theodoro, a modelo decidiu fazer um novo mapeamento das pintas de seu corpo e, por isso, precisa retirá-las para encaminhar para a biópsia, nesta terça-feira (02).

“O lance da pinta, vou tirar para mandar para a biópsia e, assim que sair, a gente vai ver se a pinta é preocupante, se vai precisar tirar mais um pouco de área de onde a pinta estava, mas vou colocando vocês a par de tudo”, avisou ela, que enfrentou o câncer de pele aos 22 anos.

Aos fãs, Bárbara Evans ainda deixou um alerta, explicando a importância de cuidar da saúde. “Isso é um problema muito comum, uma doença comum, câncer de pele, e as pessoas não dão valor, não se preocupam e não cuidam da pele… tudo que acontecer vou falando pra vocês”, garantiu a loira.

Depois de cogitar adiar o casamento, Bárbara Evans oficializou a união no civil com Gustavo Theodoro, em capelinha no haras da família do marido, localizada no interior de São Paulo.

A realização do sonho emociona a influenciadora e ela quer dividir o momento especial com os seus mais de 1 milhão de seguidores. “Eu tenho muita foto linda e eu to com medo de vocês ficarem de saco cheio, mas vou tentar fazer álbum pra não ficar chato. Mas também o Instagram é meu, né? Eu faço o que eu quiser”, brincou. “Tem fotos uma mais bonita que a outra, acho que vou postar umas três ou quatro fotos, então aproveitem que estão lindas. Queria tudo de uma vez… Estou imaginando o meu casamento, do religioso, que vai ter festa, ai acabou”, avisou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades