Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

"Minha filha está em uma escola que é superforte nas abordagens dos mais diversos assuntos", disse a atriz

Leandra Leal tem chamado a atenção na pele da ativista Luiza na série “Aruanas”, exibida nas noites de terça-feira pela TV Globo. Mãe de Julia, de 5 anos, a atriz levou a menina ao Amazonas para acompanhá-la nas gravações.

“É legal criar essas memórias, espero que sejam boas memórias as que ela constrói desde novinha… Minha filha é de uma geração muito peculiar. Ela está em uma escola que é superforte nas abordagens dos mais diversos assuntos. A Julia tem a Malala no imaginário, tem a Greta no imaginário… Essas são suas heroínas. Isso é bárbaro”, diz, referindo-se à ativista paquistanesa Malala Yousafzai e à defensora da causa animal Greta Thunberg.

Aos 37 anos de idade, Leandra lembrou ainda sua estreia, ainda criança, na TV, em 1990, quando atuou na novela Pantanal, produzida pela extinta Manchete. “Eu lembro de Pantanal. Naquela época, estava na condição de filha e, agora, os papéis mudaram. Hoje, é cada vez mais raro gravarmos em locação. Quando veio a viagem para o Amazonas para Aruanas, quis que a Julia fosse junto”, afirma ela, que namora o jornalista Guilherme Burgos, responsável por várias fotos que ela tem compartilhado em suas redes sociais.

