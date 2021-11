Esporte Barcelona anuncia retorno de Daniel Alves

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Após aprovação do técnico e ex-companheiro Xavi, brasileiro volta à equipe depois de cinco anos. (Crédito: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

É oficial: Daniel Alves está de volta ao Barcelona. Após a aprovação do técnico Xavi, o clube anunciou nesta sexta-feira (12) o acerto com o lateral brasileiro, de 38 anos. O ex-jogador do São Paulo retorna ao time depois de cinco anos. O contrato, inicialmente, é apenas até o fim da atual temporada, portanto até junho de 2022.

Segundo o comunicado do Barcelona, Daniel se apresenta ao clube na próxima semana para iniciar os treinamentos, mas só vai poder jogar em janeiro, quando abre a janela de transferências internacionais. A apresentação oficial à torcida e à imprensa ainda não tem data marcada.

O Barça anunciou o brasileiro nas redes sociais com o apelido pelo qual o próprio jogador se refere a si mesmo: “Good Crazy” (Maluco beleza, em tradução livre).

Considerado o maior lateral-direito da história do Barça, o brasileiro é o jogador com mais títulos oficiais na história do futebol: 42 (23 deles com a camisa do clube catalão). Segundo a imprensa espanhola, Xavi se animou com o retorno de Daniel para ajudá-lo no processo de renovação da equipe. O perfil vencedor do brasileiro seria uma inspiração aos jovens do elenco.

Daniel Alves estava livre no mercado e chega ao Barcelona sem custos. Diante da crise financeira vivida pelo time catalão, o brasileiro deve ter um salário abaixo dos seus últimos contratos. O valor do limite salarial imposto pela LaLiga atualmente para o Barcelona é de pouco mais de 97 milhões de euros, menos de um terço do que era na temporada passada. A contratação do brasileiro só foi possível após aprovação da liga espanhola.

Ligação forte

A intenção de Xavi era tê-lo de imediato, no clássico catalão do próximo dia 20 contra Espanyol, no Camp Nou. Porém, o clube não obteve liberação para a inscrição antecipada do lateral. Apesar de ser um jogador livre, Daniel atuou em alguns jogos pelo São Paulo em setembro, quando a temporada 2021/22 já estava iniciada. O brasileiro vai estar disponível a partir do dia 1º de janeiro de 2022.

Recentemente, em entrevista ao diário “Sport”, Daniel Alves se ofereceu ao Barcelona. À época, Ronald Koeman ainda era o técnico do clube e foi contrário ao retorno do brasileiro. No entanto, o holandês foi demitido, Xavi assumiu o time e vê benefícios na incorporação do lateral.

“Saí dizendo que quando o Barça precisasse de mim eu estaria à sua disposição independentemente de onde estivesse. O carinho, amor e respeito que tenho por esta casa é demais. Se o Barça achar que precisa de mim, basta me chamar”, afirmou Daniel, em entrevista de outubro.

Daniel Alves jogou entre 2008 e 2016 no Barcelona, por oito temporadas. Foram 391 partidas com a camisa do clube, 23 gols marcados, 77 assistências e 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões e seis taças do Campeonato Espanhol. Ele é o segundo estrangeiro com mais partidas pelo Barça, atrás apenas de Lionel Messi.

No atual elenco, o lateral vai reencontrar com cinco jogadores que foram seus companheiros na primeira passagem pelo time: o goleiro Ter Stegen, o zagueiro Piqué, o lateral-esquerdo Jordi Alba, e os meio-campistas Sergi Roberto e Sergio Busquets, além do técnico Xavi, que à época ainda era jogador.

De olho na Copa

Aos 38 anos, Daniel Alves tem um grande objetivo na carreira: disputar a Copa do Mundo de 2022. O lateral esteve nas edições de 2010 e 2014. Na África do Sul, ele começou como reserva e ganhou a vaga no time titular na última rodada da fase de grupos. No Mundial do Brasil, foi para a reserva nas quartas de final. Em2018, ele tinha chances de ser o capitão da Seleção na Rússia, mas uma lesão o tirou do torneio.

O último jogo oficial de Dani foi no dia 25 de agosto deste ano, no empate por 2 a 2 do São Paulo com o Fortaleza na Copa do Brasil. O lateral rescindiu com o Tricolor no meio de setembro, 15 meses antes do previsto. A saída do veterano se deu após um atrito com a diretoria tricolor e a cobrança de uma dívida milionária, de R$ 24 milhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte