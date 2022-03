Futebol Barcelona muda e sonha com vitória sobre o Real Madrid no Santiago Bernabéu

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

No primeiro turno da La Liga, o Barça foi inoperante no Camp Nou. (Foto: Reprodução)

Quem te viu, quem te vê. Quem acompanhou o duelo entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, no primeiro turno da La Liga não imaginava que o time catalão poderia mudar da água para o vinho em uma mesma temporada. No entanto, os culés vivem um outro momento e sonham com um triunfo sobre a equipe merengue no El Clásico deste domingo (20).

No dia 24 de outubro, o Real Madrid venceu o Barcelona na Catalunha por 2 a 1. Apesar do placar magro, o time comandado por Carlo Ancelotti foi objetivo e criou mais chances reais de gol em um outro momento da equipe blaugrana.

Naquele dia, Vinícius Júnior não marcou gol, mas deixou os defensores culés com dor de cabeça. A principal vítima do camisa 20 foi Óscar Mingueza, que é zagueiro de origem, mas que atuou de lateral-direito e teve que ser substituído no intervalo por Ronald Koeman.

Três dias após o El Clásico e após uma nova derrota no Campeonato Espanhol, o Barcelona anunciou a demissão do comandante holandês. A partir deste momento, os culés começaram uma reestruturação encabeçada pela contratação de Xavi Hernández para dirigir a equipe.

Após um início complicado, marcado por um elenco limitado de peças e com muitas lesões, o catalão conseguiu ajeitar a equipe. Xavi recolocou o Barça no G4 e está próximo de alcançar o Sevilla, atual vice-líder do Campeonato Espanhol, embora a distância para o Real Madrid ainda seja grande.

Em janeiro, a equipe blaugrana pôde inscrever Daniel Alves, contratado ainda em 2021, além de ter buscado reforços no mercado. O clube anunciou as contratações de Ferran Torres, Aubameyang e Adama Traoré. Apesar das chegadas, o plantel perdeu Philippe Coutinho para o Aston Villa.

O Barcelona conseguiu se afastar das polêmicas relacionadas a possível saída de Ousmane Dembélé e se centrou somente no campo e bola. Desde o dia 23 de janeiro, após duas duras eliminações na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei, o clube catalão não sabe o que é perder.

Nesse período, os culés atuaram em sete partidas pelo Campeonato Espanhol, venceram seis e empataram apenas o clássico contra o Espanyol. Além disso, o clube conquistou duas classificações seguidas na Liga Europa e irá encarar o Frankfurt nas quartas de final do torneio da Uefa.

Apesar da distância de 15 pontos entre Real Madrid e Barcelona na classificação da La Liga, o jogo do dia 24 de outubro não é parâmetro para o El Clásico do segundo turno. Os torcedores blaugranas estão em euforia e, por mais difícil que esteja sendo a temporada, podem voltar a sonhar com grandes conquistas. E nada melhor do que uma vitória sobre os merengues para dar um passo mais largo visando objetivos mais altos.

