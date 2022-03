Futebol Para ex-centroavante Anelka, Messi e Cristiano Ronaldo já deveriam ter parado de jogar

Para Anelka, a dupla deveria ter tomado decisões "mais inteligentes". (Foto: Reprodução)

Ex-centroavante de times como PSG, Juventus, Manchester City e Chelsea, além da seleção francesa, Nicolás Anelka fez análise ousada das carreiras de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, ambos eliminados com Manchester United e PSG, respectivamente, já nas oitavas da Champions. Em entrevista à emissora francesa “RMC Sport”, o ex-jogador de 43 anos afirmou que os craques fizeram escolhas erradas na carreira.

“Isso é o que acontece quando jogadores querem jogar mais tempo. As carreiras deles acabaram e penso que os dois devem ficar bem felizes com o que conquistaram nos últimos 15 anos. Estavam acima dos outros, é normal diminuir o ritmo”, analisou.

Para Anelka, a dupla deveria ter tomado decisões “mais inteligentes”. Como partir para outros mercados. Ele se cita como exemplo.

“Deveriam ter assumido um desafio menos complicado, porque é preciso tomar as decisões certas para terminar a carreira no auge. Há jogadores que não hesitam em acabar aos 32, 33 ou 34 anos para não serem criticados. Eu joguei até aos 36, mas aos 32 fui para a China.”

Por fim, o jogador fez uma comparação do desempenho de Messi na França e Ronaldo na Inglaterra. Anelka disse que se surpreendeu mais com o argentino do que com o português.

“Achei que Messi passearia na França e que Ronaldo teria mais dificuldades Inglaterra. Para mim, a Premier League é a liga mais exigente do mundo.”

