Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Principal nome do elenco bávaro, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014 e é um dos grandes atletas da história do Bayern de Munique. (Foto: Reprodução)

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa (entidade máxima do futebol), o atacante Robert Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique ao final desta temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o polonês não está satisfeito com a diretoria bávara por conta de seu contrato, que vai até junho de 2023.

De acordo com o repórter italiano, Lewa quer renovar seu vínculo com o clube alemão, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. Em entrevista à revista “Kicker”, o agente do camisa 9, Pini Zahavi, falou sobre o tema. “Posso confirmar que ainda não houve nenhum contato com o Bayern de Munique”, declarou o empresário.

Contusão

Nesta quarta-feira (16), o polonês perdeu o treino dos bávaros, segundo o jornal alemão “Bild”. O atacante deixou o treino da última terça com dores após uma pequena contusão. Em comunicado, o Bayern confirmou que o caso do jogador não é grave.

Em outubro do ano passado, o jornal “Bild” informou que Lewandowski tinha a intenção de estender seu contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025. À época, a imprensa germânica citou que Herbert Hainer, presidente do clube bávaro também desejava a permanência do jogador.

Principal nome do elenco bávaro, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014 e é um dos grandes atletas da história do Bayern de Munique. Ao todo, o polonês balançou as redes 337 vezes em 365 partidas disputadas. O polonês está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos. As informações são do site Lance.

