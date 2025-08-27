Esporte Barcelona negocia desconvocação de Raphinha da Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Raphinha está autorizado a participar apenas dos treinamentos na Granja Comary. Foto: Rafael Ribeiro/CBF Raphinha está autorizado a participar apenas dos treinamentos na Granja Comary. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF) Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Barcelona tentará negociar com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o atacante Raphinha, convocado por Carlo Ancelotti para as próximas rodadas das eliminatórias pela Seleção Brasileira, dispute apenas o primeiro jogo, contra o Chile, no Maracanã, e volte à Espanha antes do duelo contra a Bolívia, na altitude de El Alto, segundo o jornal espanhol Sport.

As partidas acontecem nos dias 4 e 9 setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil já está classificado para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

A publicação destaca que o técnico, multicampeão pelo Real Madrid, “poupou” da convocação os merengues Vinicius Jr., Rodrygo e Militão. Os três não foram chamados. Vale destacar que Vini está suspenso em uma das partidas.

“O Barça tem motivos para reclamar de tal descontentamento contra o arquirrival. Agora não lhes resta outra opção a não ser tentar minimizar os danos”, escreveu o Sport.

O jornal chamou a altitude de El Alto, cidade boliviana que receberá a seleção, de “temível”. O estádio fica a 4.090 metros acima do nível do mar.

“O objetivo é que seja desconvocado depois de jogar no Rio de Janeiro (contra o Chile) e volte a Barcelona o mais rápido possível, sem precisar disputar a partida em solo boliviano, que é de baixíssimo valor esportivo para os brasileiros e extremamente exigente fisicamente para seus jogadores”, disse.

Raphinha começou a temporada 2025/26 da mesma forma como terminou a última: em grande fase. Em dois jogos do Campeonato Espanhol, o camisa 11 fez um gol, contra o Mallorca, e uma assistência, diante do Levante.

Na temporada passada, o atacante apresentou um futebol de concorrente à Bola de Ouro. Em 68 jogos, o atleta do Barça e da Seleção Brasileira marcou 39 tentos e deu 24 assistências, totalizando 63 participações diretas em gols.

