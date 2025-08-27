Inter Dirigentes do Inter se reúnem com líderes de torcida organizada em busca de diálogo e pacificação

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Encontro também abordou segurança no estádio e campanhas de paz entre torcida e clube. Foto: Bruno Abichéquer/X

Em um movimento voltado à reconstrução de pontes com a torcida, dirigentes do Inter receberam nesta semana representantes da principal torcida organizada do clube. O encontro, realizado no Beira-Rio, teve como objetivo principal estreitar o diálogo, ouvir reivindicações e reforçar o compromisso com a segurança e o respeito mútuo entre clube e torcedores.

A reunião contou com a presença de membros da diretoria executiva e líderes da organizada, que apresentaram demandas relacionadas à estrutura dos jogos, acesso aos estádios, atuação da segurança privada e participação da torcida em ações institucionais. O clima foi de cordialidade, com ambas as partes buscando soluções conjuntas para evitar novos episódios de tensão.

O encontro ocorreu em um momento delicado da temporada, com o time oscilando em campo e a pressão da arquibancada aumentando. A diretoria vê na reaproximação com a torcida organizada uma estratégia para fortalecer o apoio ao time e evitar rupturas que possam prejudicar o ambiente nos jogos.

Segundo fontes ligadas ao clube, a conversa também abordou temas como o comportamento nas redes sociais, campanhas de incentivo à paz nos estádios e a valorização da cultura torcedora. A ideia é que novas reuniões sejam realizadas com frequência, criando um canal permanente de escuta e colaboração.

A segurança nos arredores do Beira-Rio e dentro do estádio foi um dos pontos centrais da conversa. Os dirigentes reforçaram que o clube está comprometido com protocolos que garantam a integridade de todos os torcedores, sem abrir mão da presença vibrante das organizadas — consideradas parte essencial da identidade colorada.

