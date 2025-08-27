Inter Titular do Inter recebe proposta do mundo árabe

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2025

Segundo avaliação da diretoria colorada, Ricardo Mathias está estimado em cerca de 14 milhões de dólares. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Segundo avaliação da diretoria colorada, Ricardo Mathias está estimado em cerca de 14 milhões de dólares. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O atacante Ricardo Mathias, camisa 49 do Inter, recebeu uma proposta oficial do Al Nassr, clube saudita que tem como principal estrela o português Cristiano Ronaldo. A oferta, realizada no começo deste mês, foi de 7 milhões de dólares, aproximadamente R$ 38 milhões. No entanto, a direção colorada considerou o valor abaixo do esperado e, já no dia seguinte, solicitou um aumento.

A negociação esfriou desde então, sem retorno dos sauditas com uma nova proposta. O pedido de valorização se justifica pelo fato de o Inter deter apenas 60% dos direitos econômicos do atleta. Os outros 40% pertencem ao Ferroviária de São Paulo, clube formador de Mathias.

Internamente, o Inter avalia que o jovem atacante, de apenas 19 anos, vale pelo menos o dobro da oferta inicial. Caso o Al Nassr chegue a 14 ou 15 milhões de dólares — o equivalente a 75,9 milhões de reais ou 81,3 milhões de reais, o jogador estaria pronto para embarcar rumo a Riade, capital saudita.

Apesar do impasse, há otimismo nos bastidores. Se os sauditas, ou outro clube interessado, aumentarem a proposta, o negócio pode avançar. Isso porque o Inter precisa cumprir metas de vendas até o fim de 2025. Caso Mathias não seja negociado, outro jogador do elenco poderá ser sacrificado para equilibrar o orçamento.

A janela de transferências europeia se encerra no dia 2 de setembro, mesma data limite para negociações no Brasil. Já na Arábia Saudita, os clubes têm até 10 de setembro para concluir contratações, o que dá ao Al Nassr mais tempo para decidir.

Mathias vem ganhando espaço no time titular desde a vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, quando marcou dois gols. Na temporada, o jovem atacante soma 4 gols em 16 partidas, com média de 0,25 gols por jogo, a melhor entre os atacantes do elenco. Para efeito de comparação:

– Enner Valencia: 7 gols em 31 jogos (média de 0,22);

– Rafael Borré: 7 gols em 33 jogos (média de 0,21).

