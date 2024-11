Esporte Barcelona planeja contratar Haaland até 2026; City já busca substituto de peso, segundo o site Teamtalk

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Os gigantes do futebol mundial buscam dois perfis: jovens promissores ou atletas consolidados em destaque Foto: Pixabay Os gigantes do futebol mundial buscam dois perfis: jovens promissores ou atletas consolidados em destaque. (Foto: Pixabay) Foto: Pixabay

O mundo do futebol está sempre agitado, com transações milionárias a cada janela de transferência. Assim, os gigantes do futebol mundial buscam dois perfis: jovens promissores ou atletas consolidados em destaque.

O interesse do Barça em Erling Haaland, do Manchester City, é trazer o centroavante norueguês até 2026, tornando-o o sonho de consumo do presidente Joan Laporta.

Jornal espanhol fala sobre estratégia do Barcelona

O jornal espanhol Sport afirmou que Joan Laporta, presidente do Barcelona, deseja trazer Haaland para o clube antes do fim de seu mandato. No entanto, será preciso elaborar estratégias, pois o time enfrenta uma crise financeira.

A ideia do presidente é que Haaland seja uma contratação midiática para reabrir o Camp Nou, estádio do clube que está em reforma e será entregue em 2026/27. Um ponto positivo é a boa relação entre Barcelona e Manchester City, além de uma possível saída de Pep Guardiola, o que abre uma brecha para seduzir Haaland.

Outra projeção do Barcelona, segundo a imprensa espanhola, é oferecer um salário anual de R$ 116 milhões. Hoje, Robert Lewandowski é o centroavante do clube, mas ele já tem 36 anos e está em reta final de carreira.

Atualmente, Haaland tem 24 anos e sempre foi um fenômeno por onde passou. No Molde ele anotou 20 gols em 50 jogos. Já no Red Bull Salzburg foram 29 bolas nas redes em 27 partidas. Com a camisa do Borussia Dortmund anotou 86 gols em 89 partidas. Já no Manchester City já são 11 duelos e 104 gols.

Manchester City de olho em substituto de Haaland

O Manchester City já está se preparando para uma possível saída de Erling Haaland. Segundo portal Teamtalk, a equipe está de olho no artilheiro do Sporting, Viktor Gyökeres.

Segundo a imprensa portuguesa, o Sporting espera receber 100 milhões de euros, valor que o Manchester City pode arcar. No entanto, a idade de Viktor Gyökeres, de 26 anos, é vista como um ponto negativo, pois, embora o retorno financeiro seja incerto, ele ainda pode trazer ganhos esportivos.

Gyökeres já jogou na Inglaterra, pelo Brighton e pelo Coventry City. Em sua última temporada no país, em 2022/23, ele marcou 22 gols e deu 12 assistências em 50 partidas.

No Sporting, acumulou 43 gols e 14 assistências em 50 jogos logo na primeira temporada. Este ano, mantém o alto desempenho, com 13 gols em 13 partidas e quatro assistências.

2024-11-18