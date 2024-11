Economia Governo eleva para 3,3% a projeção de crescimento do PIB brasileiro neste ano

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

A previsão consta no Boletim Macrofiscal, divulgado pelo Ministério da Fazenda Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Secretaria de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda aumentou a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro de 3,2% para 3,3% neste ano. A previsão consta no Boletim Macrofiscal, divulgado pela pasta nesta segunda-feira (18).

O Ministério da Fazenda também revisou a projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que mede a inflação oficial do País, em 2024. A estimativa subiu de 4,25% para 4,4%.

O número supera a meta de inflação estabelecida para este ano. O centro da meta é de 3%, com banda de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, ou seja, até 4,5%.

De acordo com o Ministério da Fazenda, deve haver desaceleração nos preços monitorados, sobretudo nas bandeiras tarifárias de energia elétrica, o que impactará na inflação.

A projeção do governo para a inflação é mais otimista do que a estimativa do mercado financeiro. O Boletim Focus, divulgado nesta segunda pelo Banco Central, aumentou a previsão para o IPCA pela sétima semana consecutiva, para 4,64%.

Em relação à projeção do PIB de 2024, o governo justificou que mudanças marginais levaram à revisão na estimativa de crescimento, com destaque para o ligeiro aumento na expectativa de expansão do PIB no terceiro trimestre, que subiu de 0,6% para 0,7%.

“Para os próximos dois trimestres, projeta-se crescimento da atividade, embora em ritmo inferior ao observado nos dois primeiros trimestres de 2024”, diz o boletim.

Já para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), utilizado para corrigir o salário mínimo, a projeção avançou de 4,1% para 4,4%.

