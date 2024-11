Mundo Cúpula do G20: mais de 80 países lançam aliança para erradicar a fome e a pobreza no mundo

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2024

Aliança se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo

Brasil, Estados Unidos e mais 79 países anunciaram nesta segunda-feira (18) a criação da Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, uma força-tarefa que pretende erradicar a fome e a pobreza no mundo até 2030.

Lançada oficialmente durante o encontro de líderes do G20, que começou nesta segunda-feira (18) no Rio de Janeiro, a aliança se propõe a elaborar e financiar políticas de combate à fome e à pobreza com modelos distintos para cada região do mundo.

O grupo é formado por 81 países dos cinco continentes, nove instituições financeiras globais e 31 ONGs (organizações não governamentais) do Brasil e do mundo, além da União Europeia e da União Africana.

“Sabemos, pela experiência, que uma série de políticas públicas bem desenhadas, como programas de transferência de renda, como o Bolsa Família e refeições escolares nutritivas para crianças, têm o potencial de acabar com o flagelo da fome e devolver a esperança e dignidade para as pessoas”, disse o presidente Lula.

O governo brasileiro afirmou que liderou os trabalhos para a formação da estrutura da aliança, que aconteceram ao longo deste ano, a partir de uma força-tarefa que envolveu os ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, da Família e Combate à Fome, das Relações Exteriores e da Fazenda, além de colaborações do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Também partirá do Brasil o suporte para as primeiras operações da aliança, como a comunicação e a aprovação de novos membros. O governo brasileiro ainda não informou onde serão aplicados os primeiros programas da aliança, que entrará em operação a partir de 2025.

2024-11-18