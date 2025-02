Rio Grande do Sul Bares e restaurantes do Rio Grande do Sul projetam crescimento para o Carnaval

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Pesquisa revela que 72% dos estabelecimentos não pretende contratar novos funcionários Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da expectativa de faturamento para o Carnaval ser positiva para a maioria das empresas do setor de alimentação fora do lar no estado, um levantamento realizado pela ABRASEL no RS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Rio Grande do Sul) demonstra cautela entre os empresários, com 72% dos estabelecimentos optando por não contratar funcionários temporários para o feriado.

A presidente da Abrasel RS, Maria Fernanda Tartoni, destaca que os números indicam um contraste com o otimismo registrado na pesquisa de janeiro, que apontava um aumento de receita para 69% das empresas. “Mesmo com a projeção de aumento no faturamento durante o Carnaval, percebemos uma postura mais cautelosa dos empresários, o que demonstra que a situação ainda exige atenção e planejamento”, aconselha Maria Fernanda.

Embora o setor projete um aumento na receita durante o período, apenas 8% dos bares e restaurantes afirmam que farão ou já fizeram contratações temporárias para atender à demanda. Outros 5% ainda não decidiram, enquanto 15% dos estabelecimentos informaram que não irão operar durante o feriado.

Desafios para lucrar e inflação

Os dados reforçam o cenário desafiador para o setor. Durante o mês de janeiro, 43% das empresas operaram no prejuízo, configurando um aumento de 23% em relação ao mês anterior, enquanto apenas 29% registraram lucro e 28% mantiveram a estabilidade.

Além disso, a inflação também tem sido fator de preocupação, com 45% dos estabelecimentos não conseguindo aumentar os valores dos produtos nos últimos 12 meses, enquanto 49% fizeram reajustes iguais ou abaixo da

inflação, e apenas 6% reajustando acima da inflação.

Expectativas de contratação

Nas projeções para contratações no primeiro semestre de 2025, a maioria dos empresários adota uma postura conservadora. Segundo os dados, 62% pretendem manter o quadro atual de funcionários, enquanto 24% acreditam que precisaram reduzir as equipes, e apenas 14% têm planos de contratar.

2025-02-26