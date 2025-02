Rio Grande do Sul Com recorde no quarto trimestre, exportações do agronegócio gaúcho somam US$ 15,8 bilhões em 2024

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Valor total é o terceiro maior da série histórica iniciada em 1997 Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As vendas para o exterior do agronegócio do Rio Grande do Sul atingiram em 2024, em termos nominais, sem considerar a inflação, o terceiro melhor resultado da série histórica iniciada em 1997, com um total de US$ 15,8 bilhões.

O valor final das exportações contou com um reforço no último trimestre do ano, que apresentou o melhor resultado da série, com US$ 4,7 bilhões em vendas, alta de 13,8% em comparação com o quarto trimestre de 2023.

Na comparação dos números finais do ano passado com 2023, ano em que as exportações do agronegócio tiveram o melhor resultado da história, as vendas externas do setor apresentaram queda de 2,4%, uma redução no valor exportado de US$ 395,9 milhões.

Os resultados divulgados nesta quarta-feira (26) no boletim Indicadores do Agronegócio do RS indicam que o agronegócio representou 72,2% das exportações gerais do Estado em 2024. A publicação é produzida pelo DEE/SPGG (Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão).

O documento elaborado pelo pesquisador do DEE/SPGG, Sérgio Leusin Júnior, mostra que as reduções nas vendas de cereais (total de US$ 1,12 bilhões; -23,9%), carnes (total de US$ 2,30 bilhões; -9,6%) e máquinas agrícolas (total de US$ 372,42 milhões; -32,5%) foram preponderantes para o resultado.

Também houve uma leve redução nas vendas do complexo soja, principal setor da pauta de exportações do Estado (total de US$ 6,31 bilhões; -0,8%). Entre os destaques positivos, os segmentos de fumo e seus produtos (total de US$ 2,74 bilhões; +10,2%) e produtos florestais (total de US$ 1,354 bilhões; +9,1%) apresentaram avanço na comercialização.

Quarto trimestre

Considerando apenas os resultados do quarto trimestre, os seis principais segmentos da pauta de exportações do agronegócio gaúcho tiveram crescimento, puxados pelo complexo soja (total de US$ 2,17 bilhões; +11,2%), fumo e seus produtos (total de US$ 884,21 milhões; +25,2%), produtos florestais (total de US$ 286,58 milhões; + 33,5%), carnes (total de US$ 636,97 milhões; +10,1%), cereais, farinhas e preparações (total de US$ 239,79 milhões; +11,2%) e couros e peleteria (US$ 94,52 milhões; +11,5%).

“Em relação à soja, houve uma concentração mais expressiva das vendas externas no último trimestre do ano, em comparação a 2023. Além do apetite chinês, a desvalorização do real e a elevação dos prêmios de exportação podem ter contribuído para o aumento das exportações da soja em grão nesse período”, analisa Leusin.

Acumulado do ano

Entre os principais produtos por segmento do agronegócio, no grupo dos produtos florestais, a celulose registrou avanço de 17,6% nas vendas externas, enquanto o fumo não manufaturado puxou os números do setor de fumo e seus produtos (+10,6%).

No complexo soja, a redução nas vendas de farelo de soja (total de US$ 1,44 bilhão; -20,6%) e óleo de soja (total de US$ 302,72 milhões; -35,3%) foram determinantes para a leve baixa dos números gerais do segmento. Nos cereais, farinhas e preparações, a redução nas vendas de milho (-89,9%), trigo (-23,6%) e arroz (-10,6%) explicam o resultado final.

“A menor produção doméstica, somada à recuperação da oferta nos Estados Unidos e ao retorno de grandes exportadores, como Argentina e Ucrânia, reduziu a competitividade do milho brasileiro no mercado internacional. Além disso, a elevação dos estoques e da produção mundial pressionou os preços internacionais, desestimulando as negociações externas”, explica Leusin.

No segmento de carnes, a redução das compras da China da carne de frango gaúcha justifica a baixa de 12,7% do produto no ano. O setor também apresentou baixa nas vendas externas de carne bovina (-9,1%) e carne suína (-1,8%).

Entre os principais destinos das exportações gaúchas, a China permaneceu mais um ano na liderança do ranking, com 34,8% do total das vendas. Os embarques para o país asiático avançaram 8,6% em 2024 na comparação com 2023. União Europeia (12,7%), Estados Unidos (4,8%) e Vietnã (3,9%) vieram a seguir na lista, todos com redução percentual em relação ao ano anterior. Entre os maiores crescimentos de 2024, as negociações com as Filipinas (+206,1%) e Irã (+56,9%) se destacaram entre os principais destinos.

Emprego no agronegócio

O número de vínculos de emprego com carteira assinada no agronegócio do Rio Grande do Sul chegou a 382.499, aumento de 777 postos na comparação com o ano anterior.

Conforme o material do DEE/SPGG, o saldo entre o número de admissões e o de desligamentos no segmento foi menor do que o registrado em 2023, quando foram criados 4.546 postos com carteira assinada. Considerando o conjunto da economia gaúcha, que encerrou 2024 com um saldo de 63.550 empregos com carteira assinada, o número do agronegócio representou 1,2% do total.

Considerando apenas o quarto trimestre do ano passado, a redução foi de 1.726 postos de emprego no agronegócio do Estado, impactado pelas atividades do segmento agropecuário, chamado “dentro da porteira”, especialmente no setor de lavouras permanentes. Conforme Leusin, a estiagem pode explicar o movimento.

“Embora o início da colheita da safra de verão costume impulsionar o saldo de empregos nesse segmento no próximo trimestre, a expectativa de crescimento significativo está agora comprometida devido à estiagem. A escassez de chuvas tem impactado negativamente a produtividade das lavouras, especialmente a soja, que já registra perdas em relação às previsões iniciais para a safra estadual”, explica.

Entre os principais empregadores do agronegócio do Rio Grande do Sul em 2024, o setor de abate e fabricação de produtos de carne manteve a liderança no ranking, com um total de 66.858 vínculos ativos, seguido do comércio atacadista de produtos agropecuários e agroindustriais (53.999), produção de lavouras temporárias (34.043), fabricação de tratores, máquinas e equipamentos agropecuários (32.050) e da pecuária (25.946).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/com-recorde-no-quarto-trimestre-exportacoes-do-agronegocio-gaucho-somam-us-158-bilhoes-em-2024/

Com recorde no quarto trimestre, exportações do agronegócio gaúcho somam US$ 15,8 bilhões em 2024

2025-02-26