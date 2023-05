Rio Grande do Sul Bares e restaurantes gaúchos esperam aumento no faturamento do Dia das Mães

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Dívidas e empréstimos ainda pressionam os estabelecimentos, que têm alto número de empresas operando sem lucro

A expectativa é boa para o Dia das Mães, no próximo domingo (14), de acordo com uma pesquisa nacional realizada pela Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes).

O levantamento revelou que 2 em cada 3 bares e restaurantes esperam aumento no faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a pesquisa, 14% das empresas consultadas acreditam que o faturamento não deve apresentar alteração em relação ao ano anterior e 7% esperam queda nas vendas. O aumento esperado está entre 21% e 30% para 19% dos entrevistados, enquanto outros 18% esperam um acréscimo menor, de até 5%.

“O Dia das Mães é a segunda data mais representativa para o varejo, depois do Natal. Sempre movimenta os restaurantes, principalmente churrascarias e galeterias. Nossa expectativa para esse ano é que o movimento aumente, não apenas para churrascarias e galeterias, pois temos muitos estabelecimentos fazendo eventos especiais, com pratos e horários diferentes para a data”, explica o presidente da Abrasel no RS, João Melo.

A pesquisa mediu também a situação em relação ao desempenho no mês de março. Houve redução no número de empresas que tiveram prejuízos (de 47% em fevereiro para 37% em março), mas o índice continua muito alto. O levantamento apontou que 79% das empresas captaram recursos por meio de empréstimos bancários e a inadimplência está em 25%.

A pesquisa ouviu os empresários sobre a expectativa de renegociar os débitos, usando a lei sancionada pelo governo em abril: 27% disseram que tentarão renegociar o prazo dos empréstimos, 41% não pretendem fazer isso e 31% ainda não se decidiram. Houve pequeno crescimento no número de empresas com pagamentos em atraso: hoje é de 38%, contra 37% do mês anterior. A maior parte das que devem têm atrasos em relação a impostos federais: 71%.

“Podemos perceber um cenário de moderado crescimento. O setor da alimentação fora do lar aguarda definições do Governo Federal sobre para onde caminha a economia do país. Estamos no quinto mês do ano e ainda não temos definições claras sobre a recuperação plena dos estabelecimentos . Apesar disso, os empresários seguem no compasso de espera, na esperança que venha o melhor pela frente.”, completa João Melo.

Dados da pesquisa:

– 67% dos empresários acreditam que haverá aumento no faturamento no Dia das Mães. 26% não esperam aumento, 7% avaliam que irão faturar abaixo em relação a um domingo normal. Entre as perspectivas de aumento, 18% acreditam em um aumento de até 5%, 6% estimam aumento entre 6% e 10%, 16% em aumento entre 11% e 20%, 19% em um aumento entre 21% e 30% e 8% acima de 30%.

– 37% das empresas registraram prejuízo em março (redução de 10 pontos em relação a última pesquisa). Outros 20% trabalharam com estabilidade (eram 23%) e 43% tiveram lucro (aumento de 13%).

– 79% têm hoje empréstimos bancários contratados. A inadimplência é de 25% entre os que tomaram dinheiro de linhas regulares e de 14% entre os que aderiram ao Pronampe.

– A pesquisa ouviu os empresários sobre a expectativa de renegociar os débitos, usando a lei sancionada pelo governo em abril: 27% disseram que tentarão renegociar o prazo dos empréstimos, 41% não pretendem fazer isso e 31% ainda não se decidiram. No entanto, entre os que tem parcelas atrasadas, 43% dizem que irão tentar renegociar.

– 38% das empresas estão com pagamentos em atraso. A maior parte das que devem têm atrasos em relação a impostos federais: 71%.

