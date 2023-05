Inter Torcedores do Inter cercam preparador de goleiros pedindo mudança no gol titular do clube

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











A discussão ocorreu após a derrota para o Athletico-PR no Brasileirão Foto: Jota Finkler/Divulgação Inter A discussão ocorreu após a derrota para o Athletico-PR (Foto: Jota Finkler/Divulgação Inter) Foto: Jota Finkler/Divulgação Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além das cobranças nos jogadores, treinador e direção, alguns torcedores do Inter cercaram o preparador de goleiros, Léo Martins, com cobranças para a mudança de goleiro titular da equipe.

O profissional conversou com os torcedores ainda no estacionamento do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A discussão ocorreu após a derrota do Colorado para o Athletico-PR no Brasileirão.

No vídeo publicado nas redes sociais, um grupo de pessoas se aproxima do preparador, que desceu do carro, ouviu e conversou com os torcedores. De maneira geral, as reclamações foram direcionadas a toda equipe, mas também ao goleiro Keiller. “Estamos fazendo as melhores avaliações. Uma hora vai dar certo. Às vezes não dá. Posso dizer que o grupo é sério, está trabalhando. Ninguém está de sacanagem, inclusive todos estão sentindo a derrota. A família sente a derrota também”, disse Léo Martins. O vídeo foi publicado por Luka Pumes, influenciador colorado no projeto “Voz da Torcida”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/torcedores-do-inter-cercam-preparador-de-goleiros-pedindo-mudanca-no-gol-titular-do-clube/

Torcedores do Inter cercam preparador de goleiros pedindo mudança no gol titular do clube

2023-05-11