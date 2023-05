Grêmio Presidente do Grêmio fala em exagero sobre fala direcionada a pedido de reforços

Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Alberto Guerra (foto) ressalta boa relação com o técnico e a direção de futebol Foto: Lucas Uebel/Grêmio Alberto Guerra ressalta boa relação com o técnico e a direção de futebol (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a goleada para o Palmeiras, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre a fala do técnico Renato Portaluppi sobre reforços nas últimas partidas. No jogo contra o Bragantino, o treinador se demostrou irritado e cobrou a direção por reforços.

A entrevista foi considerada forte pelos torcedores. O maior ídolo gremista falou que “não iria iludir ninguém” e que o clube gaúcho não irá disputar títulos do Brasileirão e nem da Copa do Brasil com o elenco atual.

O presidente Guerra fez questão de destacar que sempre esteve alinhado com o treinador. Ainda disse que tem uma amizade de 13 anos com Renato. Em meio a especulações, o mandatário ainda negou qualquer problema com o técnico.

“Sempre estivemos alinhados, Renato é muito mais que um treinador, conheço há 13 anos, temos excelente relação, olho no olho. Algumas vezes pode haver eventuais discordâncias e nem é esse o caso, o que talvez tenha passado foi o tom, um exagero em falar dos reforços, mas nossa relação é boa como em todo departamento de futebol”, disse o presidente do clube.

O Tricolor volta a campo no domingo (14) contra o Fortaleza, às 16h, na Arena do Grêmio, pela 6° rodada do Campeonato Brasileiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/presidente-do-gremio-fala-em-exagero-sobre-fala-direcionada-a-pedido-de-reforcos/

Presidente do Grêmio fala em exagero sobre fala direcionada a pedido de reforços

2023-05-11