Por Redação O Sul | 11 de maio de 2023

A delegação viaja no começa da tarde desta sexta-feira para a capital mineira Foto: Ricardo Duarte/Inter A delegação viaja no começa da tarde de sexta-feira para a capital mineira (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O grupo do Inter se reapresentou na manhã desta quinta-feira (11) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e deu início na preparação para enfrentar o Atlético-MG. O duelo contra o time de Minas Gerais será no sábado (13), às 21h, no Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Nesta quarta-feira (10), o Inter perdeu por 2 a 0 na partida contra o Atlhetico-PR no estádio Beira-Rio.

O primeiro treinamento com foco no jogo em Belo Horizonte foi dividido em duas partes. Os jogadores que iniciaram o confronto com o Athletico-PR ficaram na academia fazendo atividades físicas e regenerativas.

O restante do grupo foi ao gramado e realizou um trabalho técnico com alguns jogadores do Celeiro de Ases.

O elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira (12) encerrando a preparação para o duelo com o Galo. A delegação viaja no começa da tarde para a capital mineira.

2023-05-11