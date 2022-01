Ainda de acordo com ele, em decorrência das chuvas dos últimos dias, o dique transbordou, mas o maciço da barragem permanece íntegro, sem problemas estruturais. “Em decorrência da quantidade de água, houve um transbordamento, e essa água acabou atingindo a região da BR-040, que permanece fechada nessas imediações. Não há nenhuma vítima fatal ou comunidade que esteja em risco neste momento que demande qualquer tipo de ação de evacuação”, afirmou Aihara.

“A Vallourec informa que não houve rompimento de barragem em sua unidade Mineração. Em função das chuvas excessivas dos últimos dias, houve um carreamento de material sólido da pilha Cachoeirinha para o Dique Lisa, localizado em Nova Lima, ocasionando o transbordamento desse dique, que fica próximo à BR 040. O dique em questão é uma estrutura de contenção de águas pluviais e não se trata, portanto, de uma barragem de rejeitos de mineração. Importante esclarecer, ainda, que o maciço se encontra íntegro e não houve rompimento da estrutura. Em decorrência desse transbordamento e em conformidade com o PAEBM, as sirenes foram devidamente acionadas, na manhã deste sábado (8/1), às 10h31. Como consequência, a BR 040 foi interditada de imediato, pela administradora da rodovia. A Empresa já acionou os órgãos competentes e está trabalhando em conjunto com as autoridades para minimizar os transtornos ocorridos. De acordo com as apurações preliminares, não há registro de vítimas”, informou a Vallourec em nota.