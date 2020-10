Bem-Estar Barriga estufada: dicas para perder peso de maneira saudável

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Saiba como emagrecer e aliviar o inchaço sem prejudicar a sua saúde. (Foto: Reprodução)

Às vezes, mesmo tentando manter uma alimentação saudável e fazendo exercícios regularmente, não é tão simples assim acabar com aquela barriga estufada. No entanto, existem alguns hábitos que podem te ajudar a emagrecer e se livrar de vez dos quilinhos extras e do inchaço – sem comprometer a saúde.

Pensando nisso, conversamos com a nutricionista Stella Jacob e com Solange de Oliveira Saavedra, gerente técnica do Conselho Regional de Nutricionistas da 3ª Região (CRN3), que deram dicas valiosas para mudar a sua dieta para melhor.

Aprenda a acabar de vez com a barriga estufada:

Respeite os horários

Caso você costume ir dormir logo após comer, saiba que esse hábito é um dos piores inimigos da dieta. O ideal é jantar, no mínimo, duas horas antes de deitar, ainda mais se desejar emagrecer. Isso porque nosso organismo requer um tempo para digerir e absorver os nutrientes e calorias daqueles alimentos. “Se formos dormir, além de prejudicar a digestão, as calorias ingeridas não serão utilizadas, pois quando repousamos nosso metabolismo fica mais lento”, ressalta Stella.

Mastigue devagar

Outro hábito que contribui para deixar a barriga estufada é mastigar rápido demais: “Ao comer rapidamente, ingerimos mais comida do que o nosso corpo realmente precisa. Além disso, não mastigamos direito e, consequentemente, a digestão acaba sendo prejudicada”. Por isso, durante as refeições, mastigue devagar, com calma, prestando atenção no que você está ingerindo. Assim, você vai até se sentir mais satisfeita e saciada.

Tente relaxar

Já parou para pensar no quanto as nossas emoções mexem com o nosso corpo? Uma prova disso é que a ansiedade e o estresse podem acarretar no ganho de peso. Em momentos de nervoso, o corpo libera uma quantidade maior de cortisol. “Esse hormônio dificulta a perda de peso, pois uma de suas funções é induzir a economia de gordura. Além disso, muita gente desconta a ansiedade na comida, elevando a ingestão calórica”, explica a nutricionista.

Evite líquidos durante as refeições

Esse é um hábito para eliminar já da sua rotina se você deseja se livrar da barriga estufada: “Tomar algum líquido junto com as refeições pode fazer com que sejam consumidas mais calorias, pois ele vai distender o abdômen, trazendo a sensação de que cabe mais comida e, consequentemente, os excessos”. Nesse caso, a digestão também pode ser prejudicada. Cuidado!

Reduza alimentos fritos, massas e doces

Essa dica pode parecer óbvia, mas, por ser muito eficiente, sempre deve ser lembrada. Além de serem muito calóricos, esses alimentos liberam um alto teor de insulina na corrente sanguínea, fazendo com que o açúcar que não for aproveitado como fonte de energia seja depositado em forma de gordura, principalmente na região abdominal. Se bater aquela vontade de comer um doce, opte por uma fruta, por exemplo.

Chás e sucos contra o inchaço

“Alguns alimentos agem com propriedades diuréticas, o que faz com que o corpo elimine mais líquidos, diminuindo o inchaço”, aponta Solange. Chás de ervas como cavalinha, hibisco, melissa e camomila, além de sucos de limão, melancia, melão, morango, abacaxi e pera são exemplos de líquidos que atuam contra a barriga estufada. Além disso, vegetais como abóbora, chuchu, agrião, beterraba, cenoura, salsinha, erva-doce, hortelã, cebola, tomate, broto de feijão, pepino e couve também agem como poderosos diuréticos. Aproveite!

Consuma alimentos ricos em fibras

Outro hábito que auxilia na perda de peso é consumir alimentos que são ricos em fibras, pois combatem a absorção de açúcares e gorduras pelo organismo. Além disso, eles estimulam uma melhor digestão e regulam o intestino, contribuindo para o controle da glicemia (nível de glicose no sangue).

Pratique exercícios aeróbicos

Caminhar, correr, nadar, dançar ou pedalar são os exercícios aeróbicos mais comuns, que ajudam a turbinar o emagrecimento e se livrar da barriga estufada. Uma caminhada de pelo menos 30 minutos por dia já faz toda a diferença. É possível aproveitar, também, situações do dia a dia para se exercitar, como optar pela escada ao invés do elevador ou ir andando para o trabalho, se o percurso não for muito longo. Movimente-se sempre!

