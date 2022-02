Economia Barril de petróleo atinge a maior cotação em sete anos

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Os preços do petróleo, que já subiram cerca de 20% até agora este ano, devem ultrapassar 100 dólares por barril devido à forte demanda global Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os preços do petróleo subiram para novas máximas de sete anos nesta sexta-feira, 4, resultado das preocupações contínuas sobre interrupções no fornecimento alimentadas pelo clima frio nos EUA e turbulência política contínua entre os principais produtores mundiais.

O petróleo Brent subiu US$ 2,16, ou 2,4%, para US$ 93,27 por barril, tendo atingido seu nível mais alto desde outubro de 2014 (US$ 93,70). O Brent encerrou a semana com alta de 3,6%.

Os preços do petróleo, que já subiram cerca de 20% até agora este ano, devem ultrapassar 100 dólares por barril devido à forte demanda global, conforme analistas de mercado.

