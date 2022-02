Porto Alegre Provas do concurso para níveis médio e superior serão aplicadas neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Os aprovados passarão por estágio probatório com acompanhamento periódico

As provas para médico especialistas (anestesiologia, atendimento pré-hospitalar, hematologia, infectologia, medicina intensiva e medicina interna), psicólogo, técnico em enfermagem, cirurgião dentista e fonoaudiólogo ocorrem neste domingo (06), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na avenida Ipiranga, 6681, em Porto Alegre. Os exames são referentes aos concursos públicos 654 a 660.

Com mais de 4 mil inscritos e vagas para níveis médio e superior, além de cadastro reserva, para administração direta e indireta, o resultado final do concurso deve sair em março.

Os aprovados passarão por estágio probatório com acompanhamento periódico. O cronograma detalhado das próximas etapas pode ser encontrado no site da Fundatec, responsável pela execução do certame.

