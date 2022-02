Porto Alegre Homem é morto a facadas no Centro Histórico, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

A vítima levou cerca de cinco golpes e foi atingida na perna e no tórax Foto: Divulgação A vítima levou cerca de cinco golpes e foi atingida na perna e no tórax. (Foto: Banco de Dados) Foto: Divulgação

Um homem foi morto a facadas na madrugada deste sábado (05) no bairro Centro Histórico, em Porto Alegre. O crime ocorreu na Avenida Loureiro da Silva. Conforme a Polícia Civil, houve um desentendimento entre moradores de rua. Eles estavam em uma barraca, montada próximo à estrutura.

A vítima levou cerca de cinco golpes e foi atingida na perna e no tórax. O homem estava no regime semiaberto e tinha antecedentes por roubo, tráfico e homicídio. O autor do ataque foi detido em flagrante por homicídio qualificado com motivo fútil.

