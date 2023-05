Novamente o Inter cedeu o resultado nos minutos finais da partida pela Libertadores. Após o resultado por 2 a 2, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva e falou que o empate contra o Nacional é “bastante decepcionante”. O treinador destacou ainda que o clube vai reverter os resultado fora de casa. O clube gaúcho saiu duas vezes na frente e cedeu o empate.

O Inter abriu o placar com Mercado, aos 10, após escanteio. Mauricio, Wanderson e Alan Patrick ainda perderam boas oportunidades de aumentar o placar. Os uruguaios empataram com Zabala aos 37. Na etapa final, De Pena conseguiu fazer o segundo gol, aos 40. Aos 45, Noguera, de cabeça, empatou a partida.

“Bastante decepcionante. Saímos duas vezes na frente, faz o gol aos 40 do segundo tempo e é uma coisa que seria extremamente positiva. Fica com aquele gosto de ter deixado escapar uma vitória importante. Com gol aos 40, parar o jogo, não deixar o adversário ganhar ritmo. Saber encerrar jogos difíceis como esse também é uma necessidade e precisamos melhorar isso”, disse Mano Menezes.

Com a vitória do Independiente Medellín diante do Metropolitanos, o Inter encerra a 3° rodada da Libertadores da América em segundo lugar com 5 pontos. O Independiente fechou com 4 pontos.

“Não era o que planejávamos porque sabemos que o fator local na Libertadores influencia muito. Nossa meta era fazer as duas vitórias em casa e, no mínimo, pontuar fora, como conseguimos. Não atingimos o que era nossa ideia”, disse o treinador.

Após o empate, o Inter volta aos treinamentos nesta sexta-feira (05). A próxima partida será no domingo (07), às 16h, contra o São Paulo, no estádio Morumbi pelo Brasileirão.