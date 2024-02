Geral Bastidores do coquetel: Lula diz a deputados que não ofereceu churrasco por causa do déficit zero

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2024

Uma piada do presidente Lula foi o momento mais marcante de um coquetel que ele ofereceu a deputados e ministros na noite de quinta-feira (22). (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Uma piada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi o momento mais marcante de um coquetel que ele ofereceu a deputados e ministros na noite de quinta-feira (22). Crítico da austeridade fiscal, Lula disse ao discursar para os convidados que estava servindo a eles um lanchinho em vez de churrasco por causa da meta de déficit zero patrocinada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e aprovada na Câmara sob a liderança do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo a descrição de um dos presentes, a fala gerou gargalhadas no Palácio da Alvorada. Antes da aprovação da meta, no âmbito da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, Lula já se mostrava contrário a tamanho rigor com as contas públicas. Em um encontro com a imprensa no ano passado, ele disse não ver problema em um déficit de 0,5% ou 1% do PIB.

O encontro de quinta-feira teve como objetivo distensionar a relação entre Planalto e Câmara. Lira está rompido com o ministro das Relações Internacionais, Alexandre Padilha, acusando-o de não cumprir acordos. E fez um duro discurso de cobrança ao governo na abertura do ano do Legislativo, nesta semana.

Em clima descontraído, Lula também fez piada com o político alagoano, quando o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), exaltava a boa relação entre Executivo e os deputados.

“Ué, mas e o discurso do Lira?”, perguntou o presidente, arrancando mais gargalhadas dos presentes.

Para aliados do governo, o encontro foi também uma tentativa de sedimentar a relação e Lula mostrar que estará mais presente na agenda política nacional este ano, após se dedicar a retomar a imagem internacional do Brasil em 2023. O petista se comprometeu no encontro a conversar mais com os deputados e dirigentes partidários e destacou que “não tem preconceito” com o Centrão, que olha individualmente cada parlamentar e partido.

A agenda econômica não foi tratada durante o jantar e deve esperar mais para ser destravada. Havia expectativa entre os parlamentares de um encontro com Haddad na próxima semana, mas ele avisou que estará ocupado com reuniões bilaterais com outros ministros do G20 em São Paulo, onde terá mais de 30 encontros em cinco dias.

A negociação com os deputados sobre a pauta econômica e os projetos prioritários, portanto, deve ocorrer apenas na primeira semana de março.

Segundo relatos, Lira e Padilha se evitaram no encontro. Lula, no entanto, não pretende enfraquecer seu ministro perante o presidente da Câmara, que “elegeu” Rui Costa (Casa Civil) como interlocutor.

A estratégia de Lula e seu entorno será “empurrar com a barriga”, uma vez que Lira está no último ano de mandato como presidente da Câmara e, por conta das eleições municipais, haverá votações importantes apenas no primeiro semestre. Além disso, não parece haver entre os líderes parlamentares a mesma indisposição com Padilha demonstrada pelo presidente da Câmara.

O encontro começou com Guimarães apresentando a Lula todos os líderes, novatos e antigos. Lira também discursou, defendendo a harmonia entre Legislativo e Executivo e afirmando que eles têm que reforçar esses momentos de convivência e tornar mais frequentes.

Lula, por sua vez, agradeceu aprovação da PEC da Transição e da reforma tributária, dois marcos nessa relação.

O presidente serviu aos deputados apenas salgadinhos e uma mesa de frios. Lula brincou que fez isso porque precisa alcançar o déficit zero. Mas disse que na próxima ocasião vai fazer um churrasco na Granja do Torto para os deputados.

Participaram do encontro, além de Padilha, Rui Costa e Haddad, os ministros Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) e Paulo Pimenta (Comunicação Social).

Lira foi à residência oficial acompanhado de outros 19 deputados e líderes partidários, como a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. O prefeito de Recife, João Campos, foi ao encontro representando o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. As informações são do jornal Valor Econômico.

