Por Flavio Pereira | 12 de Maio de 2020

Batalhões Ambientais da Brigada Militar comemoram 15 anos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Os três Batalhões Ambientais da Brigada Militar do Rio Grande do Sul assinalam nesta terça-feira, 15 anos de atividades.Em 12 de maio de 2005 foi criado o CABM (Comando Ambiental da Brigada Militar) em três Batalhões Ambientais 1º BABM em Xangri-lá, 2º BABM Santa Maria e 3BABM Passo fundo, os três batalhões foram divididos em companhias, pelotões e grupos de Polícia Ambiental que atuam em todos os municípios gaúchos. Atualmente o 1BABM se encontra em Porto Alegre.

A ação ambiental desenvolvida pela Brigada Militar é estratégica sob vários aspectos. O Comando Ambiental da Brigada Militar além da prevenção,e fiscalização ambiental desenvolve projeto Patrulheiro Ambiental Mirim que teve início em 2004. A formação dos patrulheiros se dá por meio de palestras, vídeos educativos, atividades didáticas e passeios ludicos com abordagens temáticas relacionadas à flora, fauna, recursos hídricos , ar, resíduos sólidos e cidadania ambiental, desta forma , o programa de educação ambiental não-formal do CABM se constitui um importante instrumento de gestão que busca sensibilizar a população com hábitos de atitudes preventivas com o meio ambiente.

Atualmente Comando Ambiental, Braço Verde da Brigada Militar, tem em seu comando interino o Tenente Coronel Paulo Ricardo Pinto Franco.

