Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Leverkusen se aproxima das primeiras posições. (Foto: Site Oficial Bayer Leverkusen)

No domingo (6), o Schalke 04 recebeu o Bayer Leverkusen pelo Campeonato Alemão. Entretanto, os visitantes não se intimidaram e dominaram todo o duelo: saíram com a vitória por 3 a 0.

Desde o primeiro minuto, o Leverkusen já mostrava sua superioridade. Sempre tinha a maior parte da posse de bola e tentava atacar a todo momento. A equipe chegou ao primeiro gol aos dez minutos, com Malick Thiaw fazendo contra.

A segunda etapa manteve a mesma lógica: os visitantes seguiam atacando, enquanto o Schalke 04 não conseguia se achar na partida. Aos 22 minutos, Julian Baumgartlinger ampliou para o Leverkusen. Os anfitriões até tiveram a oportunidade de descontar com um pênalti, porém Steven Skrzybski desperdiçou a chance. Aos 33 minutos, Patrik Schick fez o terceiro e decretou a vitória.

O resultado faz o Leverkusen subir para a segunda colocação no Alemão e segue invicto na competição. Por outro lado, o Schalke 04 permanece na lanterna.

Munique

No sábado (5), o Bayern de Munique e RB Leipzig protagonizaram uma grande partida, na Allianz Arena, pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. Em um jogo de seis gols, as equipes ficaram em um empate por 3 a 3.

A primeira etapa foi bastante movimentada com Christopher Nkunku abrindo o placar para os visitantes. No entanto, o jovem de 17 anos Jamal Musiala empatou e Thomas Muller virou para os bávaros. Com o duelo quase indo para o intervalo, Justin Kluivert ainda teve tempo de deixar tudo igual mais uma vez.

Na volta para a etapa final, o Leipzig voltou já pressionando e conseguiu a virada, aos 2 minutos, com Emil Forsberg. Contudo, o Bayern não desistiu e, após diversas ofensivas, chegou à igualdade com Thomas Muller marcando novamente. Com o resultado, o Bayern segue na liderança do Campeonato Alemão, com 23 pontos.

França

O Lyon entrou no G3 do Campeonato Francês. Pela 13ª rodada, a equipe de Rudi Garcia venceu o Metz, fora de casa, por 3 a 1. Depay e Toko Ekambi, duas vezes, garantiram os três pontos. Boulaya descontou.

A partida começou agitada. Logo aos sete minutos, o Metz poderia ter aberto o placar e dificultado a vida do Lyon. Boulaya, porém, foi para a cobrança e desperdiçou. O Lyon, por outro lado, não perdeu sua oportunidade. Aos 17 minutos, Toko Ekambi recebeu na ponta e cruzou rasteiro para trás. Depay chutou na entrada da área e abriu o marcador.

Com um minuto do segundo tempo, Toko Ekambi recebeu uma bela bola de Aouar e marcou o segundo do Lyon. Aos 14, Lucas Paquetá achou o atacante, que marcou mais um. Em um lance muito parecido com o gol de Depay, o Metz descontou. Nguette cruzou e Boulaya guardou. Aos 41, Boyé foi expulso. Nos acréscimos, Cherki também recebeu o vermelho. Com a vitória, o Lyon chegou aos 26 pontos e entrou no G3 do Campeonato Francês. O Metz se manteve na 13ª colocação, com 16 pontos.

