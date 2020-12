Brasil Odair comemora vitória em seu 50º jogo pelo Fluminense

6 de dezembro de 2020

Treinador acusa excesso de críticas nas redes sociais: "Tem um grupinho que só faz isso e se diz grande torcedor do Fluminense". (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

Em seu 50º jogo no comando do Fluminense, o técnico Odair Hellmann comemorou a virada tricolor por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, no sábado (5), no Maracanã. Em coletiva após a partida, o treinador elogiou a atuação da equipe, que, em sua visão, estava bem antes de levar o gol, manteve a calma após desperdiçar um pênalti e foi “soberana” depois que ficou com um jogador a mais, após a expulsão de Thiago Heleno, aos 36 do primeiro tempo.

“O jogo teve dois momentos distintos, que foi o “11 contra 11” e o depois da expulsão. Mesmo no “11 contra 11” e mesmo saindo atrás do placar, a jogada de perigo talvez tenha sido só o gol. Mesmo no primeiro tempo, nós já tínhamos tido o pênalti para empatar, criado situação até para abrir o placar. E mesmo com a adversidade de não fazer 1 a 1 no pênalti, a equipe teve maturidade, tranquilidade e equilíbrio para continuar jogando e produzir as situações de jogo”.

“A equipe foi madura, equilibrada, e depois, quando teve a superioridade numérica, se impôs em todos os aspectos dentro do campo de jogo. O time que tem um jogador a menos, às vezes sofre menos, às vezes sofre mais. Hoje o Athletico não conseguiu jogar, não conseguiu criar situações, porque nós continuamos ou até melhoramos o aspecto de manutenção de posse, com paciência de desequilibrar a equipe adversária de um lado para o outro, de encontrar espaços por dentro e por fora, porque eles baixaram as linhas de marcação, fecharam o centro do campo”.

“Nós tínhamos que ter paciência, não lentidão, mas paciência para desequilibrar esse sistema de bloco muito fechado, muito compacto e, por isso também, as opções de jogadores que fiz hoje para que a gente pudesse, através de passes, movimentos curtos, fazer essa superioridade no placar. E foi assim que a equipe fez. Foi uma partida soberana em todos os aspectos”.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 38 pontos em 24 jogos. O próximo compromisso é domingo que vem, em clássico com o Vasco em São Januário.

“Feliz pela resposta do grupo, feliz pela caminhada. Não se ganhou nada ainda, metade da competição, tem que continuar lutando, trabalhado e seguindo em frente para no final, se continuar dessa forma, com essa postura, os jogadores com esse comprometimento, a direção com esse grande trabalho que está fazendo, com certeza vai colher bons frutos. Esse é o caminho. Passo a passo de degrau a degrau”.

Marcos Paulo?

O treinador também falou sobre o destaque Marcos Paulo. “É claro que quando você faz dois gols numa partida, uma partida tão importante, acaba chamando toda essa atenção. Mas ele já tinha feito grandes jogos anteriormente, hoje fez mais um. E que bom foi numa grande vitória do grupo, do time. Como eu sempre acredito no processo coletivo, mais uma vez fez a diferença para que ele e outros jogadores pudessem render como renderam hoje”.

“Sobre a função e posição do Marcos Paulo, ele tem possibilidade realmente de jogar nessas funções (lado de campo e como falso 9), talvez com um pouco mais de dificuldade de jogar de centroavante. Ele tem uma característica de vir no entrelinhas, buscar o espaço para receber esse passe e fazer a movimentação, o penúltimo passe ou até uma finalização. Ele não é aquele cara que, quando joga de 9, vai brigar lá pela bola aérea, primeira bola. Não tem essa característica. Então a gente tenta tirar o máximo o jogo desse aspecto, quando ele joga por dentro. Às vezes precisa desse movimento. Mas nesses outros movimentos, ele tem facilidade e vai crescer muito ainda”.

