Brasil Anitta explica ‘sumiço’ das redes sociais: “Está muito tóxica”

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A famosa não tem grandes expectativas para o ano 2021. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta respondeu alguns seguidores no Twitter e explicou por que andou meio sumida das redes sociais. A cantora foi questionada no Twitter, e deu sua versão sobre o que rolou. “Ai, estou tentando cada vez menos ficar na internet. Está muito tóxica. Só Deus. Está fazendo bem pra saúde não, sério mesmo”, admitiu Anitta.

Pela primeira vez em anos de carreira, a postar teve um descanso forçado devido à pandemia do coronavírus, e isso fez ela refletir sobre sua jornada. “A rotina de trabalho faz a gente esquecer o que já fez e ficar olhando para o que está construindo. Ter ficado parada e presa em casa por tanto tempo me obrigou a pensar em tudo o que fiz. E só tinha coisa incrível”, afirmou recentemente para a Marie Claire Brasil.

A famosa não tem grandes expectativas para o ano 2021, mas espera encontrar um novo amor e viver um relacionamento tranquilo. “Ainda não tive uma pessoa para ser meu parceiro, ou parceira, tanto faz, e gostaria de vivenciar essa situação […] Temos que levar essa lição de 2020, de não criar expectativa. Se acontecer, bem. Se não acontecer, está tudo bem também”, disse.

Pedro Sampaio

DJ Pedro Sampaio movimentou a internet ao mostrar uma tatuagem feita na coxa escrito ‘Larissa’, nome verdadeiro de Anitta. Em seu perfil do Instagram, a cantora compartilhou o clique e se declarou: ‘Te amo’. No Twitter, ela afastou os burburinhos de projeto musical vindo por aí entre os dois.

Em seu Instagram, o DJ, vencedor do prêmio DJ Lanso a Braba do MTV Miaw 2020, compartilhou uma sequência de registros mostrando o exato momento em que o profissional dava forma a sua mais nova tattoo e a cantora repostou pelos Stories se declarando: “Te amo”.

A tatuagem de Pedro Sampaio deu o que falar e fãs começaram a especular uma nova parceria musical entre o DJ e Anitta vindo por aí. No Twitter, a cantora negou: “Não, não tem música minha com o Pedro Sampaio vindo por aí pra vocês escutarem”. Em seguida, ela incentivou seus admiradores a continuarem ouvindo o hit do momento com Cardi B e Myke Towers. “Vamos seguir dando play no remix de ‘Me Gusta'”, completou, aos risos.

O fato de não vir feat com Pedro Sampaio não desanimou os fãs de Anitta, que começaram a pedir por uma parceria no futuro. “Vou falar com ele pra gente providenciar um funk pra vocês ano que vem”, disse a carioca.

Recentemente, a artista gravou seu mais novo single, do álbum “Girl From Rio”, pelo Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. Nas cenas, Anitta aparece usando um maiô de látex cavado e peças tendências do verão. Em flagras feitos por fotógrafos, a patroa aparece trocando beijos com Tiago Alves, jogador de futebol e seu ex-affair.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil