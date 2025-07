Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça do RS recebe desembargadores que concorrem à administração do Judiciário gaúcho

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O encontro ocorreu no gabinete da presidência do TJRS Foto: Eduardo Nichele/TJRS O encontro ocorreu no gabinete da presidência do TJRS. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente do TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), desembargador Alberto Delgado Neto, recebeu em audiência, na segunda-feira (7), candidatos à administração do Poder Judiciário gaúcho, liderados pelo desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira, que concorre à Presidência da Corte.

“No tempo adequado e respeitando a tradição da nossa casa, viemos apresentar ao presidente Alberto e comunicar a nossa disposição de seguir construindo, com diálogo e planejamento, um Judiciário ainda mais forte, humano e conectado com a sociedade. Somos, ao mesmo tempo, continuidade e transformação”, disse o postulante à presidência do tribunal.

O desembargador Alberto agradeceu a visita da chapa. “Temos a certeza de que as eleições irão transcorrer em alto nível, da mesma forma como já ocorreu em pleitos anteriores, o que já é uma característica no TJ gaúcho”, afirmou.

O grupo que visitou o presidente possui os seguintes integrantes:

– Candidato a presidente: desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira

– Candidato a 1º vice-presidente: desembargador Ricardo Torres Hermann

– Candidato a 2ª vice-presidente: desembargador Leonel Pires Ohlweiler

– Candidata a 3ª vice-presidente: desembargadora Rosaura Marques Borba

– Candidato a corregedor-geral da Justiça: desembargador Luciano André Losekann

O processo eleitoral que irá definir a administração do TJRS para o biênio 2026/2027 está previsto para ocorrer em dezembro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/presidente-do-tribunal-de-justica-do-rs-recebe-desembargadores-que-concorrem-a-administracao-do-judiciario-gaucho/

Presidente do Tribunal de Justiça do RS recebe desembargadores que concorrem à administração do Judiciário gaúcho

2025-07-08