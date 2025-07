Contratações de jovens aprendizes aumentam 20% neste ano no Rio Grande do Sul

O número de jovens aprendizes contratados no Rio Grande do Sul registrou crescimento expressivo em 2025. De janeiro a maio, foram firmados 6.663 contratos de aprendizagem, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o Estado contabilizou 5.331 vínculos.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado positivo reflete a efetividade da Lei da Aprendizagem (Lei nº 10.097/2000), que obriga empresas de médio e grande porte a destinarem de 5% a 15% de suas vagas para aprendizes. A legislação abrange jovens de 14 a 24 anos, que devem estar matriculados na escola ou terem concluído o ensino médio. Os contratos duram até dois anos e garantem direitos trabalhistas, como carteira assinada, salário proporcional, férias, 13º, FGTS e vale-transporte.

Para muitos, essa é a porta de entrada no mercado de trabalho. É o caso de Rafaela Duarte Fonseca, 18 anos, moradora de Porto Alegre. Em maio, ela iniciou sua primeira experiência profissional por meio do programa Demà Aprendiz, tecnologia social da Renapsi. À tarde, trabalha na empresa FuelTech, no Setor de Processos e Desenvolvimento. Pela manhã, cursa o terceiro ano do Ensino Médio no Senac Distrito Criativo.

“O trabalho me ajudou a mais disciplina, responsabilidade e a atuar em equipe. Isso facilitou minha convivência com outras pessoas”, contou Rafaela, que já começou a planejar o futuro. “Metade do que ganho uso para mim, e o resto estou economizando para comprar um carro ou um imóvel e quero cursar Informática. Me arrependo de não começado antes”, completou.

Formação com impacto social

A formação teórica dos jovens aprendizes é oferecida por entidades qualificadoras, como a própria Renapsi, que, através da tecnologia social Demá Aprendiz, oferece formação teórica e acompanha as atividades práticas dos participantes nas empresas. Atualmente, a tecnologia atende cerca de 1.900 jovens no Rio Grande do Sul, promovendo qualificação profissional e inclusão social.

Desenvolvido pela Renapsi, organização da sociedade civil, o Demà Aprendiz tem como missão transformar a vida de jovens em situação de vulnerabilidade, com formação alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O programa também oferece acompanhamento psicossocial e cursos complementares em áreas como tecnologia, inteligência emocional, educação financeira e outras frentes de preparação para o mercado de trabalho.

“Muitos jovens chegam com necessidades que vão além da formação profissional. Nosso compromisso é oferecer um ambiente que acolhe, valoriza e promove o desenvolvimento integral. Quando criamos essas oportunidades, abrimos caminhos reais de transformação”, destacou Aline Ferreira, diretora-executiva da Renapsi.

Como participar

Interessados em ingressar no programa devem realizar cadastro no site renapsi.org.br/sou-aprendiz. O processo inclui uma etapa de autoconhecimento com testes de perfil comportamental e, posteriormente, o acesso a vagas compatíveis. Após a seleção, os candidatos participam de um período preparatório de 10 dias antes do início do contrato com a empresa.