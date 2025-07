Polícia Adolescente invade escola, mata uma criança e fere outras duas a facadas no interior do RS

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2025

A vítima fatal estudava no terceiro ano do ensino fundamental Foto: Reprodução A vítima fatal estudava no terceiro ano do ensino fundamental. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um adolescente invadiu uma escola em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8), e matou a facadas uma criança. Outras duas crianças e uma professora ficaram feridas.

A vítima fatal estudava no terceiro ano do ensino fundamental. Todas as crianças agredidas têm idades entre 7 e 8 anos. O crime brutal ocorreu na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi.

Após o ataque, o adolescente, de 16 anos, foi imobilizado por pessoas que estavam no local e apreendido pela Brigada Militar. A motivação do crime será investigada.

A prefeitura de Estação divulgou uma nota depois do ataque. “A administração municipal de Estação informa que as aulas em todas as escolas da rede municipal de ensino estão suspensas por tempo indeterminado. Estamos com toda a nossa equipe mobilizada, prestando apoio e assistência contínua a todas as famílias e à comunidade escolar neste período”, diz o texto.

