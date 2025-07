Política Ministro da Fazenda diz que cumprir a meta fiscal “é uma tarefa dos Três Poderes”

8 de julho de 2025

Segundo Haddad, é preciso haver esforços em conjunto com o Legislativo e o Judiciário para o equilíbrio das contas públicas. (Foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira (8) que não cabe somente ao Poder Executivo enxugar as despesas para atingir a meta fiscal de déficit zero. Segundo ele, é preciso haver esforços em conjunto com o Legislativo e o Judiciário para o equilíbrio das contas públicas.

“É uma tarefa dos Três Poderes cumprir a meta do ano. Se cada Poder for usar das suas prerrogativas para ampliar o gasto, não conter o gasto e não contribuir para o corte de gasto tributário, que no Brasil chegou a patamares absurdos, nós vamos ter mais dificuldade de cumprir a meta. Mas nós estamos dentro do cronograma até aqui”, declarou.

Haddad também falou sobre o imbróglio envolvendo o IOF (Imposto Sobre Operações Financeiras), destacando que a arrecadação no terceiro trimestre do ano “veio bem”, independentemente do montante esperado com o aumento da cobrança do imposto.

“A arrecadação veio acima do projetado pela Receita Federal, então, isso traz algum conforto. Mas nós estamos ainda exigindo medidas para cumprir a meta desse ano”, afirmou.

