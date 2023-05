Futebol Bayern de Munique chega ao 33º título no Campeonato Alemão; veja lista dos maiores campeões

Por Redação O Sul | 27 de maio de 2023

É a 11ª vez consecutiva que o time conquista a Bundesliga. (Foto: Reprodução/Twitter)

Segue a hegemonia no Campeonato Alemão. Nesse sábado (27), o Bayern de Munique venceu o Colônia fora de casa pela última rodada da competição, ultrapassou o Borussia Dortmund – que tropeçou diante do Mainz – e conquistou a competição pela 33ª vez – a 11ª consecutiva.

O Dortmund empatou contra o Mainz jogando em casa e perdeu grande oportunidade de se tornar, ao lado do Nuremberg, o segundo maior campeão da história com nove troféus. O Bayern lidera com muita folga, e o curioso é que só uma de suas conquistas aconteceu antes da criação da Bundesliga, em 1963.

Veja a seguir, a lista de todos os campeões, incluindo os títulos pré-Bundesliga, quando o Campeonato Alemão contou até com times da Áustria por conta de questões geopolíticas (o Rapid Viena, por exemplo, levantou o caneco em 1941).

Lista dos campeões alemães:

1. Bayern de Munique – 33

2. Nuremberg – 9

3. Borussia Dortmund – 8

4. Schalke – 7

5. Hamburgo – 6

6. Stuttgart – 5

Borussia Mönchengladbach – 5

8. Werder Bremen – 4

Kaiserslautern – 4

10. Greuther Fürth – 3

11. FCL Leipzig – 3

12. Colônia – 3

13. Viktoria Berlin – 2

14. Hertha Berlin – 2

15. Hannover – 2

16. Dresdner – 2

17. Rapid Viena – 1

18. Mannheim – 1

19. Wolfsburg – 1

20. Union Berlin – 1

21. Rot-Weiss Essen – 1

22. Phönix Karlsruhe – 1

23. Munique – 1

24. Karlsruher – 1

25. Holstein Kiel – 1

26. Freiburger – 1

27. Fortuna Düsseldorf – 1

28. Eintracht Frankfurt – 1

29. Eintracht Braunschweig – 1

É o primeiro título do técnico Thomas Tuchel no clube, que o contratou no decorrer da temporada para substituir Julian Nagelsmann. O artilheiro da campanha foi Serge Gnabry, com 14 gols – dois a menos que Fullkrug, do Wolfsburg, e Nkunku, do RB Leipzig, líderes do ranking geral.

O Bayern de Munique também é o maior campeão disparado da Copa da Alemanha, com 20 conquistas. O Werder Bremen tem seis, e Borussia Dortmund, Schalke 04 e Eintracht Frankfurt aparecem com cinco cada. A final desta temporada será entre Frankfurt e RB Leipzig no dia 3 de junho.

